Elísabet Benavent publica 'Una niña buena': "La ficción romántica asentó roles de género que no sumaban, entono el 'mea culpa'"

La escritora Elísabet Benavent ha asegurado que a veces la ficción romántica ha asentado roles de género que "no sumaban" y ha entonado el "mea culpa" por incluir en algunos de sus libros, en el pasado, "mitos románticos" que en la actualidad pone "completamente en duda".

"Entono mucho el 'mea culpa' en cuanto a que la ficción romántica a veces ha asentado roles de género que no sumaban para nada y yo soy la primera. En los primeros libros quizá no hay tanto los roles de género, porque siempre he querido plasmar una mujer independiente y libre, tanto en su sexualidad como en todo lo demás, pero sí quizá algunos mitos románticos de los que no me siento orgullosa como que un hombre va a cambiar por amor o que el amor lo puede todo", ha señalado Benavent, en una entrevista con Europa Press, con motivo de la publicación, este martes, de su nueva novela 'Una niña buena' (Penguin Random House).

El cambio de percepción

Benavent reconoce que a medida que ha ido cumpliendo años ha cambiado su concepción sobre el amor y que ahora, a sus 41 años, aboga por "todo lo contrario" y tiene una idea del romanticismo que no tiene "nada que ver" con la que tenía a los 24 años, cuando bebía de "una tradición romántica" en la que el amor se elevaba "a una categoría casi irreal".

"Yo como lectora he bebido mucho de esa tradición romántica, que parecía que el tío cuanto más esquivo era y más emocionalmente inaccesible, más atractivo era, y ya no solo eso sino relaciones en las que los roles de género se establecían también en relaciones de poder y de dependencia que no eran nada sanas", ha apuntado. Si bien, sobre la presencia de esas relaciones tóxicas en las novelas románticas, la autora considera que "a día de hoy ya se enfocan las relaciones de una manera muchísimo más sana".

En su nueva novela, Benavent narra la historia de Júlia Casanovas, una actriz que regresa al primer plano del mundo del cine, tras una infancia y juventud marcada por la presión y el control de una madre narcisista que ha volcado en ella todas sus aspiraciones y frustraciones. En el rodaje --la adaptación de una novela al cine-- tendrá que aprender a ser independiente, a poner límites y a reconstruir su autoestima, rompiendo con el síndrome de la niña buena, criada para agradar y hacer lo correcto.

Precisamente, sobre esa etiqueta de "niña buena", la autora cree que es "una jaula" que condiciona a las mujeres, incluso la imagen que tienen de ellas mismas: "Todas tenemos una presión de la proyección de la imagen de la mujer, que parece que tenemos que cumplir con muchísimas expectativas, tenemos que ser las primeras en nuestro trabajo, las primeras en casa, estar bellas y cumplir con muchísimos 'checks' que al final nadie nos ha preguntado si queremos cumplir", ha precisado.

En todo caso, considera que en esta "jaula" no solo están las mujeres sino toda la sociedad, en referencia a la presión por "cumplir con las expectativas de éxito".

"Las redes sociales han pervertido el concepto de éxito"

"Deberíamos empezar a poner en duda el concepto del éxito que manejamos. Creo que las redes sociales han pervertido un pelín este concepto del éxito y ahora mismo para nosotros cuanto más grande y cuanto más, mejor. Pero hay veces que no aplica. Entonces lo que le vale a una persona no tiene por qué valernos a todos y quiero que este libro sea una reivindicación para que empecemos a relacionar el éxito con la felicidad personal", ha subrayado.

Si bien, ha precisado que, en el caso de las mujeres, la presión va más allá y afecta a su propia intimidad y sexualidad, siendo "muy duramente juzgadas" ante comportamientos por los que a los hombres se les tacha de "machotes" y a ellas, de "ligeras de cascos o libertinas".

"En la libertad sexual, en mantener lazos sexoafectivos con otro, somos muy duramente juzgadas, cae sobre nosotras cierta imagen con la que hay que cumplir, de un concepto de decencia muy obsoleto ya", ha advertido, al tiempo que ha criticado esa "imagen de moralidad imperante en la que se olvida que la intimidad de una mujer es de esa mujer y no de la gente que la comenta".

Ante la publicación de su nueva novela, Benavent reconoce que ella también siente miedo a decepcionar "todos los días" de su vida y, en particular, a sus fieles lectoras que la siguen desde su primer libro. "Eso genera mucho vértigo", admite. En todo caso, añade que disfruta del "ambiente sano y reconfortante", como de "hermandad", que se crea con sus lectoras. "Tengo muchísima suerte con ellas", ha asegurado.