El doble duelo de Javier Castillo: "Cuando llega la pérdida nunca estás preparado, siempre es más doloroso de lo que imaginabas"

El escritor Javier Castillo atraviesa un intenso y doble duelo. En apenas dos meses perdió a su padre y a su madre. El malagueño ha hablado públicamente de su estado de absoluta perplejidad y de su profunda tristeza, que le han llevado a suspender presentaciones de su más reciente novela, 'El susurro del fuego'. Finalmente, el de Mijas reanudará su agenda este jueves en Oviedo para reencontrarse con sus lectores. "Necesito ir a Oviedo, adentrarme en mis emociones y tratar de dejar atrás un ciclo", afirma. "Necesito hacerlo. La editorial me decía que ya lo haríamos, pero para mí era superimportante reencontrarme con toda aquella gente que aquellos días iba a acompañarme", se sincera.

Quiere que sea una celebración, una fiesta, dice. La novela está dedicada a su madre. Eso fue antes de que ella falleciera, pero ahora ha cobrado un nuevo significado: "El tema del libro es que lo tienes todo y un segundo después no tienes nada, la vida golpea así".

La madre de Javier Castillo llegó a leer su última novela. "Le encantó", cuenta su hijo, y cuando ella falleció estaba disfrutando de "la mejor versión de su madre", tras años de dificultades y problemas de salud. "Duró poco", se lamenta.

Ahora comprende mejor a sus lectores. Muchos se le acercaban en las firmas de libros y se sinceraban con él, hablándole de cómo la lectura de sus novelas les habían aliviado algunos tragos difíciles y cómo algo en ellas les había llegado especialmente. "Ahora me pasa a mí. Una cosa es escribirlo, lo sacas todo, tus recuerdos, todo tú, pero siempre hay algo sutil y eso que escribiste, en un momento determinado cobra un nuevo significado", admite.

Firmas

Javier Castillo solo ha cancelado tres firmas de libros a lo largo de su carrera literaria. La primera vez que tuvo que suspender un encuentro con el público fue por una gastroenteritis; las otras dos anulaciones fueron las de Oviedo. La primera estaba programada en noviembre del año pasado. Se encontraba en Bilbao cuando recibió la llamada de su hermano avisándole del fallecimiento súbito de su padre. En Oviedo debía acabar su gira, pero, lógicamente, quedó relevado del compromiso. "Reprogramamos para la primera semana de febrero y a finales de enero murió mi madre", ese fue el segundo amago. A ambas pérdidas, las de su padre y su madre, Javier Castillo se refiere como "una pesadilla". "Llevaba años pensado en que mi madre no superaría todas sus dolencias, pero cuando llega la pérdida nunca está preparado, siempre es más doloroso de lo que imaginabas", reconoce.

"Hay una sensación de injusticia", añade, a la que se suma la de orfandad. "Si tienes a tus padres sigues perteneciendo a algo. Mi hermano y yo hablamos mucho y compartimos esa emoción: yo hablaba con mi madre todos los días, dejé de recibir aquellas llamadas; a veces protestaba por algo que hacía, ahora echo de menos aquellas quejas absurdas", admite. ¿Cómo lo afronta? "Lo que haces es centrarte en el presente: yo tengo tres hijos, pero los abuelos deberían ser eternos...", se duele.

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Quizás le ayude a suavizar el dolor esa casa que planea comprar en Asturias, un viejo proyecto que ahora ve más cercano. "Estoy enamorado de esa zona. Todos los años miramos a ver si encontramos una casita rural. A lo mejor es el momento de dar el salto, buscar un lugar tranquilo, donde escribir viendo un paisaje tranquilo por la ventana".