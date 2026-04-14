David Guetta enloquece al público en Coachella con un inédito remix de 'Berghain' de Rosalía

La actuación de David Guetta en Coachella era una de las más esperadas del festival. El DJ francés, uno de los más destacados de la música electrónica en la escena internacional, dio un 'show' a la altura de su prestigio, para el que tenía preparado varias sorpresas.

Uno de los momentos más inesperados de la noche fue la aparición de Jennifer López por primera vez en el festival. Ambos interpretaron 'Save Me Tonight', el DJ aprovechó que la cantante había lanzado un remix de la canción en versión electrónica para invitarla al Coachella.

Sin embargo, esta no fue la única sorpresa que tenía preparada David Guetta para Coachella. El DJ también hizo enloquecer al público al incluir un remix de “Berghain”, el tema de Rosalía, en su sesión.

Los detalles de la escenario también reflejan lo que Rosalía plasma en todo su cuarto álbum: la espitirualidad. Mientras el DJ está interpretando 'Berghain', detrás suyo pueden verse los vitrales de una iglesia, cuyos cristales y colores encajan con los de la Catedral de Barcelona, la Sagrada Família o la Basílica de Santa María del Mar.

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Se trata de una versión inédita del mismo DJ. 'Berghain' fue el primer tema que lanzó la artista de 'Lux', que divaga entre lo orquestal y lo electrónico, y que canta con Björk y Yves Tumor. La propia Rosalía ya había interpretado un remix de esta canción en los 'Brit Award', producida por el DJ Conrad Taylor. Lo hizo acompañada de la islandesa y de una gran orquesta y un numeroso cuerpo de bailarines.