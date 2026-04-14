Gira internacional
Vídeo | Así ha sido el confesionario de Rosalía con Yolanda Ramos en el concierto del Lux Tour en Barcelona
Rosalía maravilla en el Palau Sant Jordi con la inventiva, la mística y la fiesta del ‘Lux tour’
Conciertos de Rosalía en Barcelona, en directo | Setlist, confesionario con Yolanda Ramos y última hora
Rosalía regresó anoche a su querida Barcelona para comenzar la serie de cuatro conciertos que acogerá el Palau Sant Jordi. Y lo hizo con un exuberante despliegue de su apuesta innovadora en el terreno musical y escénico. Como parte del espectáculo y uno de los momentos más esperados por su legión de fans, la cantante catalana contó como invitada especial para su confesionario con la humorista, actriz y presentadora Yolanda Ramos.
La actriz ha recurrido al castellano y el catalán para confesar una cita con un hombre que resultó de lo más inquietante, una anécdota de llorera sobre sexo desesperado y depilaciones nocturnas que han dado un toque de humor y complicidad al recital.
Tras las confesiones, otro de los momentos estelares de la noche ha sido cuando Rosalía ha interpretado la esperadísima 'La perla', himno del despecho escenificado con un brillante juego de sombras chinas entre la cantante y los brazos de sus bailarines, haciendo las delicias del público, que ha regresado a casa con la sensación de haber asistido a un concierto inolvidable.
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