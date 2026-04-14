Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Guardia CivilEstrecho OrmuzEnvasesRosalíaBarcelonaGuerra IránVoxMigrantesCáncer páncreasEscoliosisYolanda Ramos
instagramlinkedin

Gira internacional

Vídeo | Así ha sido el confesionario de Rosalía con Yolanda Ramos en el concierto del Lux Tour en Barcelona

Rosalía maravilla en el Palau Sant Jordi con la inventiva, la mística y la fiesta del ‘Lux tour’

Conciertos de Rosalía en Barcelona, en directo | Setlist, confesionario con Yolanda Ramos y última hora

Yolanda Ramos en el confesionario de Rosalia

Yolanda Ramos en el confesionario de Rosalia

EPC

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Rosalía regresó anoche a su querida Barcelona para comenzar la serie de cuatro conciertos que acogerá el Palau Sant Jordi. Y lo hizo con un exuberante despliegue de su apuesta innovadora en el terreno musical y escénico. Como parte del espectáculo y uno de los momentos más esperados por su legión de fans, la cantante catalana contó como invitada especial para su confesionario con la humorista, actriz y presentadora Yolanda Ramos.

La actriz ha recurrido al castellano y el catalán para confesar una cita con un hombre que resultó de lo más inquietante, una anécdota de llorera sobre sexo desesperado y depilaciones nocturnas que han dado un toque de humor y complicidad al recital.

Noticias relacionadas

Tras las confesiones, otro de los momentos estelares de la noche ha sido cuando Rosalía ha interpretado la esperadísima 'La perla', himno del despecho escenificado con un brillante juego de sombras chinas entre la cantante y los brazos de sus bailarines, haciendo las delicias del público, que ha regresado a casa con la sensación de haber asistido a un concierto inolvidable.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sonia Pernas, oncóloga: 'En cáncer de mama precoz muchas pacientes siempre sienten la espada de Damocles
  2. Francia repatria su oro de EEUU y se distancia (aún más) de la Administración Trump
  3. El último truco de las estafas telefónicas: “Me ha faltado al respeto, el departamento de penalizaciones le multará con 185 euros
  4. Rosalía, la fulgurante estrella catalana que más brilla en Estados Unidos
  5. Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
  6. El rincón de Castelldefels que está ya en la historia de la televisión gracias a un 'hit' de Netflix
  7. Cuando Rosalía era todavía Rosalía Vila: del club de jazz al tablao flamenco en sus trepidantes años previos del fenómeno
  8. Los astronautas de la misión Artemis piden 'unidad en la Tierra' tras volver de su misión a la Luna: 'Este planeta es nuestro bote salvavidas

Vídeo | Así ha sido el confesionario de Rosalía con Yolanda Ramos en el concierto del Lux Tour en Barcelona

Gira de Rosalía, en directo en el Palau Sant Jordi: "Barcelona, t'estimo amb bogeria"

Gira de Rosalía, en directo en el Palau Sant Jordi: "Barcelona, t'estimo amb bogeria"

Hovik Keuchkerian, actor y exboxeador: "No me creo a la izquierda ni a la derecha. Existe un tercer bando"

Hovik Keuchkerian, actor y exboxeador: "No me creo a la izquierda ni a la derecha. Existe un tercer bando"

'Tu cara me suena': respect

'Tu cara me suena': respect

TV y Mas: Tu cara me suena: respect

Tamar Novas y Clara Lago: "'Clanes' se nutre de historias del narcotráfico muy fuertes"

Tamar Novas y Clara Lago: "'Clanes' se nutre de historias del narcotráfico muy fuertes"

Aarón Martínez, el adolescente que hace arte con un boli Bic, estrena su primera exposición

Aarón Martínez, el adolescente que hace arte con un boli Bic, estrena su primera exposición

Las canciones que los fans quieren en el setlist de Rosalía