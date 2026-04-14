Concierto en Barcelona
Estas son las canciones fuera del 'setlist' del 'Lux Tour' que reclaman los fans de Rosalía
Gira 'Lux' de Rosalía: este es el 'setlist' del concierto en Barcelona (más de 20 canciones y varias sorpresas)
Fans de Rosalía hacen cola desde primera hora en el Palau Sant Jordi: "Voy a tres de los cuatro conciertos, me he gastado más de mil euros"
El 'Lux Tour' de Rosalía se estrenó en el Palau Sant Jordi de Barcelona este lunes, donde la catalana ofrecerá un total de cuatro conciertos durante la semana, los días 13, 15, 17 y 18 de abril. La gira inició su camino en Lyon (Francia), la primera ciudad en el que la artista catalana presentó su cuarto disco.
Los fans estaban totalmente expectantes por saber el 'setlist' de la gira de 'Lux'. Tras los primeros conciertos en París, Madrid y Lisboa, ha quedado claro que la catalana ha ideado un 'show' con protagonismo absoluto para el cuarto disco con pinceladas de sus anteriores trabajos, principalmente de 'Motomami'. Eso sí, sorprende que no haya ni una concesión a 'El mal querer'.
Los seguidores de la cantante ya han reclamado la incorporación de algunas canciones del segundo disco de la artista, como 'Malamente' o 'Pienso en tu mirá', pero también de baladas como 'Como un G' o 'Dolerme', o la 'olvidada' 'Jeanne', que forma parte del disco físico de 'Lux', pero no se encuentra en plataformas.
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