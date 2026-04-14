Barcelona duda de que Aragón "se atreva" a llevarse las pinturas de Sijena del MNAC

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, ha afirmado que duda de que el Gobierno de Aragón "se atreva" a retirar las pinturas murales del Monasterio de Santa María de Sijena del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) por el riesgo que supone su traslado.

Lo ha dicho en respuesta a ruego al gobierno municipal formulado por el portavoz adjunto de ERC, Jordi Castellana, en la Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes.

El republicano ha reclamado al gobierno municipal que inste al Ministerio de Cultura a aplicar el mismo criterio de preservación que en el caso del 'Guernica', después que el Gobierno se haya opuesto a un traslado temporal al Museo Guggenheim de Bilbao.

Marcé ha recordado que la resolución del juzgado de Huesca dictaba que las pinturas deben ser entregadas a Aragón y reintegradas a su emplazamiento original, el Monasterio de Santa Maria de Sijena, en un plazo de 56 semanas.

El incumplimiento de dicho calendario habilitará al Gobierno de Aragón para instar y llevar a cabo la ejecución bajo su responsabilidad y a costa del MNAC.

Marcé no cree que el gobierno de Aragón se atreva a hacer el traslado por el riesgo que supone para las pinturas, y ha indicado que se prevé una reunión de los abogados este miércoles.

"Mañana sabremos exactamente cuál es la posición jurídica del Patronato del MNAC y del Ayuntamiento", ha añadido el edil.

Este lunes la consellera de Cultura de la Generalitat, Sonia Hernández, explicó que el MNAC recurriría la resolución del juzgado de Huesca sobre el traslado de las obras murales.

Así lo avanzó durante el acto de inauguración del 150 aniversario del nacimiento de Pau Casals en El Vendrell (Tarragona), donde la consellera afirmó que el MNAC había recibido la notificación y que los servicios jurídicos la están estudiando.