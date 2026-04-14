Alice Kellen y la nostalgia por las amistades desgastadas por el tiempo: "No hay nadie que no haya vivido esto"

Todos hemos tenido amistades que empiezan cuando somos pequeños, que se consolidan a lo largo de los años, y que acabamos manteniendo en la medida de lo posible (y quizá no todo lo que querríamos) cuando cada uno toma su camino. Esa nostalgia es la que atraviesa Alice Kellen (pseudónimo de Sílvia Hervás) en 'El Club del Olvido' (Planeta), su nueva novela que sigue a un grupo de amigos que se juntan para montar un club de copas y a una mujer está decidida a cooperar sin recibir nada a cambio.

Detrás de la barra de un bar-restaurante en Madrid, como no podía ser de otra forma, la autora valenciana presentó su nueva historia que gira en torno a aquellos vínculos que nos construyen, a aquellas amistades que dejan huella y que, por más que pasen los años, se resisten a desaparecer. Una premisa totalmente distinta a sus títulos más conocidos y que la consolida ahora en un género más adulto, el de novela contemporánea, dejando atrás su faceta más 'young adult'.

Cuatro amigos y una mujer desconocida

En 'El Club del Olvido', los protagonistas son cuatro amigos que deciden montar un local de copas y una misteriosa mujer, Dalia, que aparece casi de la nada dispuesta a reorganizar tanto el local como sus vidas. A partir de ahí, Kellen teje un relato sobre la amistad afectada por la identidad, la memoria y el desgaste del tiempo. "Creo que no hay nadie que no haya vivido esto. Y cuando pasa, ni siquiera sabes poner muy bien en el mapa cuando ocurre. Y, a la vez, es muy difícil romper", explicó la autora.

Alice Kellen, con su nueva novela, 'El Club del Olvido' / Javier Ocaña

Ese reclamo hace referencia a un pensamiento interno que tenía instalado, con necesidad de plasmar una degradación mediante las cinco partes diferenciadas (una por cada protagonista) de la novela. "Hay un momento de la vida al ir creciendo en el que notas que los caminos de esas personas, por mucho que las quieras, se van bifurcando", apuntó la autora. Y el centro de todo es el club. Ese refugio que también actúa como arma de destrucción. El "lugar contenido en el que todo empieza a estar en ebullición".

Porque otro detalle que se desliza entre las líneas de 'El Club del Olvido' es la dificultad que tienen en especial los hombres para verbalizar lo que sienten cuando están entre colegas. "Hay muchos más silencios, menos comunicación… como que todo es más subterráneo", recalcó. Frente a eso, comparó esa experiencia con la que vive con sus amigas y apuntó que muchos hombres "no hablan de ciertas cosas que para mí son normales hablar", una idea quería transmitir atravesando de lleno a los protagonistas y a su forma de relacionarse, siendo crucial para mantener los vínculos o, al contrario, fortalecerlos.

Libro, cine y Netflix

Pero no todo es nostalgia, degradación y poca comunicación. En su última novela, también se exploran los diferentes tipos de amor, las nuevas amistades e invita al lector a hacer una reflexión profunda los vínculos (amistad, pareja, familia) que tenemos con una historia que no idealiza el pasado, sino que lo reviste desde la madurez focalizándose en qué grietas, qué silencios y qué huellas dejan las amistades cuando el paso del tiempo recae sobre ellas.

Y, para contrarrestar la nostalgia de esas etapas grises de la vida de cada uno, a la autora se le presenta un año muy ambicioso con la adaptación de dos de sus novelas más exitosas. Por un lado, 'Todo lo que nunca fuimos' llegará a los cines el próximo junio y, por otro lado, 'El mapa de los anhelos' lo hará en Netflix en julio. "Lo he disfrutado bastante y ha sido muy ilusionante. Lo he vivido con mucha curiosidad", aseguraba. Y junto a la publicación de la novela 'El Club del Olvido' este 8 de abril, el triplete de novedades tanto literarias como cinematográficas resulta de lo más atractivo para una Alice Kellen que, una vez más, demuestra por qué es una de las autoras más vendidas de romántica en España.