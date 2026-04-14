Adolfo Domínguez recibe un homenaje en la inauguración de la 080 Barcelona Fashion: “En esta ciudad siempre hemos tenido una conexión especial con tus creaciones”

Frente al mar y bajo un sol resplandeciente, la 080 Barcelona Fashion ha inaugurado este martes una nueva edición con un cambio de localización “muy Barcelona”, según han valorado varios de los presentes. Porque, ¿qué hay más representativo de la capital catalana que la playa y el buen tiempo? Tras una década en el recinto modernista de Sant Pau, la semana de la moda catalana se ha trasladado en su 37ª edición en el Port Vell, entre la Rambla del Rompeolas y Marina Vela, y en este escenario renovado también ha habido lugar para un reconocimiento histórico. Durante la primera jornada, la 080 ha rendido homenaje al mítico diseñador Adolfo Domínguez, que ha aparecido por sorpresa en la pasarela tras el desfile de la firma para celebrar el 50 aniversario de la firma, por su trayectoria y su aportación a la moda.

El reconocimiento ha contado con la presencia del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y del conseller de la Presidència, Albert Dalmau. "En esta ciudad y en Catalunya siempre hemos tenido una especial conexión con tus propuestas, con tus creaciones", ha compartido Collboni, que ha recordado la apuesta de la firma por la ciudad con su 'flagship' en paseo de Gràcia, "historia de la moda en la ciudad". Por su parte, Dalmau ha querido destacar que el diseñador "ha contribuido a meter a nuestro país en la modernidad", con una trayectoria "que explica que la moda no solamente es una industria, no solamente nos conecta con la artesanía, sino que nos conecta con nuestros valores".

Ambiente exterior de la 080 Fashion Week Barcelona / Jordi Otix / EPC

La colección ‘El número’, creada precisamente por el 50 aniversario de la marca, revisita cinco décadas de archivo para presentar una propuesta que, aunque parte del pasado, es “relevante en cómo nos vestimos hoy”, ha explicado Tiziana Domínguez, directora de diseño de la firma e hija del diseñador. La colección parte de la sastrería, que bebe del origen de la marca, a principios de los años 80, “con el hombro poderoso típico de la época, drapeados y escotes de los años 90, mezclado con el uniforme de hoy, que es el denim”, ha comentado la diseñadora. La colección también cuenta con prendas innovadoras como “camisas con tres mangas”, “una falda pantalón compuesta de tres amisas” y pantalones denim con el tejido clásico “agujereado mecánicamente para crear un aspecto tipo pana”, entre otras.

La diseñadora se encuentra feliz de celebrar el medio siglo de la firma en Barcelona, frente al mar, en una localización “privilegiada”. Sin embargo, entre los asistentes a la primera jornada de la semana de la moda catalana ha habido diversidad de opiniones sobre el cambio de espacio de los desfiles. “El mar, los barcos… el azul resalta cuando uno se hace fotos”, ha asegurado Dylan antes de fotografiarse con el puerto de fondo. “Me parece divino y hace un tiempo increíble”, ha valorado, por su parte, Pitita.

Desfile de la marca Custo / Jordi Otix / EPC

Otro de los asistentes, Álex, ha apuntado que “es muy mediterráneo y muy Barcelona”, aunque, a su vez, ha indicado que el acceso es “más complicado” porque queda “muy apartado”. El nuevo recinto se encuentra al final del puerto, al lado del hotel W, con menos opciones de transporte público que las que ofrecía Sant Pau. “He tardado mucho para llegar”, ha criticado Maria. Además, la nueva ‘Open Area’, la zona abierta con Djs y bar para hacer ‘networking’, es más alargada y dispersa, con un espigón de casi un kilómetro de largo. “La distribución de la ubicación anterior era mejor, permitía más socializar con la gente”, ha apuntado Jordi. Por otro lado, Alba ha cuestionado “cómo será aquí una tarde con frío o lluvia”, aunque ha reivindicado que “para hacer moda hay que cambiar”.

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Si alguien ha tenido clara su opinión sobre el traslado al Port Vell es Custo, uno de los diseñadores clásicos de la 080. “Es que, es Barcelona”, ha zanjado en el ‘backstage’. En esta edición, la marca presenta la colección ‘This is me’, con 48 propuestas para mujer y 18 para hombre, en “piezas para seducirlos a través de la emoción, que no te dejen indiferentes”, según ha explicado. La nueva propuesta mantiene el ADN de la firma, con la fusión de materiales, colores y la inclusión del diseño gráfico, unidos a diversas intensidades de brillo. “En los diseños de hombre hay una subcolección de camisetas gráficas que representan animales antropomórficos que se quieren comportar como humanos”, ha explicado. Eso sí, ha querido dejar claro que no manda ninguna reivindicación con sus prendas: “Todo muy irónico, no hay mensaje social ni político”.