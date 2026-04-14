La nueva 080 junto al mar amplía horizontes con más marcas internacionales y referentes españolas como Adolfo Domínguez

La 37ª edición de la 080 Barcelona Fashion que se celebra en la capital catalana hasta el viernes está de estreno. No solo porque tiene nuevo espacio en primera línea de mar, concretamente en la Rambla del Rompeolas del Port Vell, a escasos metros del icónico Hotel W, sino porque a esta novedad se suma el afán de acoger en su programación no solamente a las marcas catalanas de autor más destacadas y al mejor escuadrón de talento emergente local, sino también por incluir en su parrilla a diseñadores famosos venidos de fuera con una narrativa potente así como marcas españolas muy consolidadas y más comerciales.

Durante cuatro días desfilarán 26 firmas y diseñadores. Además de los locales Custo, Txell Miras y Dominnico, entre otros, también presentará colección la consolidadísima e histórica marca gallega Adolfo Domínguez, que ha elegido Barcelona para celebrar su 50º aniversario. También se suman a la nueva pasarela ecléctica Ricardo Seco, el diseñador mexicano cuya propuesta 'Orgullo migrante' entronca con otros fenómenos latinos del momento, como Bad Bunny o Karol G, en la música, o el chicano Willy Chavarría, en el mundo de la moda, y al que acaba de fichar Zara ; Nazzal Studio, la firma de moda combativa de una diseñadora palestina afincada en Jordania; y también, David Catalán, que a pesar de su nombre -es oriundo de Alfaro (La Rioja)-, lleva años asentado en Portugal, y triunfando en las semanas de Oporto y Milán.

"Hacía muchas temporadas que la 080 no se abría a propuestas internacionales, y este año volvemos a hacerlo", resume Marta Coca, directora de proyectos de la pasarela. "A pesar de nuestro tamaño, menor al de otras citas europeas, la 080 Barcelona Fashion lleva tiempo reafirméndose como escaparate y radar de la moda más innovadora, valiente y de vanguardia; y hay muchos diseñadores de fuera que nos piden venir, aunque lamentablemente no podemos acogerlos a todos", lamenta la directora, orgullosa, por otra parte, del interés que despierta fuera la cita bianual del sector catalán, que organiza la Generalitat y con el recién estrenado apoyo del Ayuntamiento de Barcelona (alcanzando esta vez un presupuesto de 2,8 millones).

Foto institucional de autoridades en la apertura de la 37ª edición de la 080 Barcelona Fashion. / Zowy Voeten / EPC

Espacio 'instagrameable'

Esta nueva 080 se ha instalado en un espigón de casi un kilómetro de largo, con una gran carpa para la pasarela, zona abierta al público y un mirador convertido en 'photocall' natural (y en la planta inferior, para el 'backstage').

Al fondo, la gran carpa que acogerá los desfiles. / Zowy Voeten / EPC

Este horizonte marítimo y azul -el de una foto de Barcelona de postal muy reconocible para el público extranjero- del nuevo espacio de la pasarela y las actividades de la 080, que sustituye al emblemático recinto modernista de Sant Pau que la acogió durante una década, ha sido la 'excusa' perfecta para ampliar miras y convidar a nuevos perfiles. "Esta será la edición más fresca y líquida, lo cual habla de nuestra adultez a la hora de seguir renovándonos contínuamente, y seguir sumando sin perder identidad", subraya Moisés Rodríguez, director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM).

Atraídos por la propuesta

"Entusiasmada" por lo que se cuece en Barcelona, la firma Adolfo Domínguez, un clásico de la moda española, llega por primera vez para presentar colección. Y no una cualquiera, sino la que homenajea 50 años de legado. "Barcelona y Catalunya han sido siempre un lugar importante para nosotros. De aquí traía mi abuelo los primeros tejidos que utilizaba en su sastrería, y también mi padre y mi madre en los comienzos de la marca", explica a este diario Tiziana Domínguez, actual directora de diseño de la marca.

La diseñadora Tiziana Domínguez. / ADOLFO DOMÍNGUEZ

'El Número', como se llama esta cápsula, reinterpreta el archivo de la marca llegando hasta el tuétano, el patrón, para ofrecer prendas totalmente nuevas.

SKFK, otra marca consolidada y pionera en España en defender la sostenibilidad ya finales de los 90, cuando comenzaba a arrasar el 'fast fashion', llega también como novedad a esta edición de la 080. Maia Curutchet, directora creativa de la firma de 'streetwear' bilbaína, antes conocida como Skunkfunk, ya sabe lo que es presentar en Madrid y París, pero siente esta pasarela más "nicho" y "con una visión distinta dentro de la moda global, abierta a conexiones internacionales pero también al diseño de autor".

Maia Curutchet, directora creativa de SKFK. / Zowy Voeten / EPC

En 'Lotura' muestra 49 'looks' inspirados en la idea de conexión: entre pasado, presente y futuro; entre artesanía vasca, biomateriales y moda urbana; y entre lo orgánico y lo geométrico.

Más allá

En cuanto a las apuestas internacionales de esta edición, destaca Ricardo Seco, el creador mexicano de La Laguna al que representa el símbolo de su tierra, el alacrán. Está en todas sus prendas. También las de la colección 'Orgullo migrante', todo un discurso de identidad y posicionamiento latino cosido en tela, y con el que que celebra 25 años de carrera tras desfilar en México, Nueva York, París y Londres. "La moda me ha dado una voz que antes no tenía", resume. Entre las piezas más potentes destaca una chaqueta con mensaje homenaje a su pueblo y otra con una caricatura de Trump, convertida en símbolo de protesta frente al señalamiento de la comunidad migrante. Moda urbana, color y mucha carga política.

El diseñador mexicano Ricardo Seco, en el Mirador del Rompeolas del Port Vell, este martes. / MANU MITRU / EPC

De las mismas aguas combativas e identitarias bebe el trabajo de la diseñadora palestina afincada en Jordania Sylwia Nazzal. Su apellido da nombre a su Studio y se estrena en la pasarela barcelonesa con 'Al-Najah | النجاة', una colección creada junto al artista experimental Jad Maq que convierte la herencia beduina y la memoria cultural en una declaración de presente, gracias al cuero, el látex, la seda, el metal y pigmentos naturales extraídos de rocas del desierto, la henna, el índigo y hasta sangre de ciervo en polvo.

"Barcelona es una ciudad con una identidad cultural fuerte, y eso me importa. No me interesa presentar el trabajo en espacios neutros. Quiero que el contexto tenga historia, tensión y carácter", explica a este diario. También ve en la 080 una energía distinta a la de otras plataformas: "No hay tendencias marcando el paso y la creatividad se siente nueva e innovadora", recalca.

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Por último, David Catalán, que cerrará los desfiles el último día, y que también debuta en 080 Barcelona Fashion como uno de los diseñadores españoles con mayor proyección internacional, tras consolidar su nombre en circuitos como Milán y Portugal Fashion desde que ganó el Mercedes-Benz Fashion Talent. Afincado en Oporto, ha hecho de la moda masculina su territorio propio, con un lenguaje de sastrería relajada, denim, capas y construcción precisa.