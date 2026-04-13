¿Quién es Yolanda Ramos, la primera en pasar por el confesionario de Rosalía en Barcelona?

Para una artista como Rosalía, acostumbrada a controlar hasta el último gesto sus actuaciones, podría ser arriesgado contar con la actriz Yolanda Ramos (y su despiporre hilarante) como primera figura que pasó por la penumbra de su ya mítico confesionario en Barcelona.

Sin embargo, Yolanda Ramos (1968) demostró que el carisma no entiende de generaciones, a veces ni siquiera de guiones. La actriz catalana nació en Sabadell, pero creció en el barrio barcelonés de Poble Sec, del que bajaron Sisa, Serrat o Julia Otero para conquistar el imaginario catalán y español hace décadas. De allí, de ese rincón barcelonés acolinado, donde suceden canciones tan emocionantes como 'Fiesta', del Nano, descendió también esta artista imprevisible para foguearse en las tablas de El Molino, cuando el Paral·lel aún era la avenida del ocio popular y democrático de esta ciudad. Quizá ahí atrapó ese desparpajo de vedette que, con su humor descacharrante, seguro que atrajo a la de Sant Esteve de Sesrovires. Desde luego, ayer su aparición fue celebrada como una fiesta sorpresa.

Ramos tanto ha parodiado a Belén Esteban, como destacó por su papel en 'Carmina y amén', de Paco Leóncon con el que ganó la Biznaga de Plata a mejor actriz de reparto y que también le valió una nominación a los Goya de 2015.

Desde entonces ha alternado sus papeles en el cine con su presencia en programas televisivos, tanto a nivel estatal como catalán. Sin embargo, seguro que gran parte de los jóvenes milenials y Z que estallaron cuando la vieron en el confesionario la conocen por su papel (impagable) en Paquita Salas, por el que recibió un premio en los Feroz (unos galardones también polémicos para ella, porque en la ceremonia del año pasado se rebeló contra el guión que le habían preparado). Y así ha seguido desde entonces, entre el surrealismo de bar y el talento bajo los focos, alternado 'La llamada' (religiosa, un poco Lux) de los Javis con la vocación culinaria en Masterchef Celebrity España, donde (ojo) acabó como semifinalista.

Circulaban porras con candidatas como Bad Gyal, Amaia o incluso Pili (hermana de Rosalía), pero finalmente tras la celada de la Rosalía sacerdotisa apareció ella. Quizá la amante del orden quiso un poco de caos. Quizá los talentos se entienden. Aunque también es cierto que Yolanda Ramos ya se había confesado en una ocasión: en concreto, en el montaje teatral de 2013 titulado… 'Confesiones de mujeres de 30'.