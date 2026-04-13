'Viva', debut en la dirección de Aina Clotet, aumenta la presencia del cine español en Cannes

Si hace solo unos días se conoció lo mucho que el Festival de Cannes hablará castellano en su 79ª edición gracias a la histórica inclusión de tres películas entre las que desde el próximo 12 de mayo aspirarán a la Palma de Oro -’Amarga Navidad’, de Pedro Almodóvar, ‘El ser querido’, de Rodrigo Sorogoyen, y ‘La bola negra’, de Javier Ambrossi y Javier Calvo-, esta mañana se ha confirmado que en su programación también se escuchará el catalán: ‘Viva’, el primer largometraje dirigido por la actriz barcelonesa Aina Clotet, tendrá su estreno mundial en una de las secciones paralelas del certamen gala, la Semana de la Crítica. “Todavía no me lo creo”, ha confesado la intérprete, también protagonista de la película, poco después del anuncio. “Me hace profundamente feliz que la película pueda llegar a un público internacional. Hace más de 6 años que empecé a trabajar en ella, muchísimas personas han colaborado conmigo para hacerla posible, y tengo muchísimas ganas de compartirla con el público”.

Aina Clotet en 'Viva', su debut como directora. / EPC

‘Viva’ cuenta la historia de una mujer que, recién cumplidos los 40, siente la urgencia de vivir intensamente tras superar un cáncer, y que llegado el momento se ve obligada a elegir entre el orden y la seguridad que le proporciona el hombre que el que mantiene una relación estable y la pulsión de deseo y libertad que despierta en ella la aparición inesperada de un joven en su vida.

Según la propia Clotet, “la película nace de la necesidad de explorar temas que para mí han sido muy importantes, como el miedo a la muerte y la dependencia afectiva”. Está ambientada en un futuro cercano marcado por la ausencia de lluvias, el deterioro de la salud mental y los avances científicos que prometen alargar la vida humana. “Tiene algo de distopía”, añade, aunque deja claro que no es un relato de ciencia-ficción. “Simplemente, hemos subido un poco el volumen de la realidad para que el entorno refleje la crisis que afronta la protagonista”. Retratar un mundo que sufre carencias de agua no le resultó fácil. “Durante el rodaje sufrimos mucho, porque lo completamos durante una época de aguaceros, así que construir un escenario de sequía y calor extremos fue todo un reto”.

Noticias relacionadas

Clotet, recuérdese, ya sabe lo que es estrenar en Cannes. La primera temporada de ‘Això no és Suècia’, ficción de la que es creadora y coguionista además de protagonista, compitió en el festival Canneseries, también celebrado en la ciudad francesa, y obtuvo para ella el premio a la Mejor Interpretación. “Tanto la serie como la película han sido escritas a medias por Valentina Viso y yo misma, y comparten un mismo tono basado en el equilibrio entre lo dramático y lo cómico”, comenta. También protagonizada por Marc Soler, Lloll Bertran y Guillermo Toledo, ‘Viva’ se estrenará comercialmente en España el próximo 19 de junio.