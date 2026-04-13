Urtasun: "La moda de autor es una industria cultural estratégica para España y Europa"

La moda de autor ha entrado este lunes en Barcelona por la puerta grande. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha inaugurado las 'Jornadas Internacionales de Moda de Autor Europea' con una defensa cerrada del sector como pieza clave de la economía creativa y como un activo cultural que, a su juicio, debe ocupar un lugar central en la estrategia de país. "La moda de autor es cultura. Debemos cuidar y mimar un sector que aporta tecnología, valor añadido e innovación y que es estratégico", ha afirmado ante un auditorio formado por diseñadores, representantes institucionales y profesionales de la industria.

El arranque del encuentro, concebido como gran prólogo institucional e ideológico de la 080 Barcelona Fashion, ha situado desde el primer minuto el debate en un terreno que va mucho más allá de la pasarela. Urtasun ha insistido en que la moda española no solo proyecta imagen, sino también conocimiento, oficios, patrimonio y capacidad industrial. En un momento marcado por la homogeneización estética y el dominio de la 'fast fashion', el ministro ha reivindicado "la excelencia" de una creación ligada al talento, la artesanía y la identidad cultural, y ha remarcado que la moda de autor europea debe avanzar de la mano de la sostenibilidad, la innovación y la internacionalización.

Sostenibilidad y nuevos hábitos de consumo

También ha puesto el foco en la transformación del sector. "La búsqueda de la sostenibilidad ya no es una opción, sino una necesidad", ha venido a resumir Urtasun al defender modelos de circularidad, materiales sostenibles y nuevos hábitos de consumo. Su mensaje ha enlazado con una de las ideas fuerza de estas jornadas: la necesidad de reforzar un ecosistema creativo capaz de competir globalmente sin renunciar a la proximidad productiva, la singularidad y el saber hacer.

Marta Coca, Sergio Alvarez, David Pino, Moisés Rodríguez, Marta Angerri, Juan Duyos, Ernest Urtasun, Jaume Baró, Scott Lipinskiy Pepa Bueno, en la inauguración de las jornadas. / MANU MITRU

Junto al ministro han asistido a la inauguración otras autoridades y responsables del sector, entre ellos Jaume Baró, secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat; Pepa Bueno, directora ejecutiva de la Asociación de Creadores de Moda de España; Scott Lipinski, director de la European Fashion Alliance; y el diseñador Juan Duyos, una de las voces de referencia de la creación española; así como Marta Angerri, directora general de Comerç de la Generalita; Moisés Rodríguez, director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), y Sergio Álvarez, director de la Fundación Academia de la Moda Española.

Baró ha resumido el espíritu del encuentro con esta frase: "La moda de autor es más que una industria: es patrimonio, es creatividad, es expresión creativa que quiere explicar quiénes somos y quiénes queremos ser".

Blindar la autoría

En esa misma línea, Duyos ha apelado al valor colectivo del foro y a la necesidad de convertir el debate en una hoja de ruta real para la industria. "Este 'summit' no es solo un lugar para compartir ideas, sino un espacio para asumir responsabilidades y construir el futuro del sector desde el trabajo conjunto", ha defendido, en una intervención en la que ha insistido en la necesidad de blindar la autoría, fortalecer las estructuras del sector y dar mayor visibilidad internacional a las firmas europeas.

La jornada ha dado después un giro más ensayístico con la conversación 'Moda y cultura: el papel de la moda de autor en la identidad cultural europea', conducida por la redactora jefa de moda de 'El País' y 'S Moda'. El invitado ha sido Gilles Lipovetsky, filósofo y sociólogo francés, uno de los pensadores que mejor ha analizado la relación entre consumo, individualismo y cultura contemporánea, autor de títulos fundamentales como 'El imperio de lo efímero' y 'La era del vacío'. Su intervención ha dejado una de las reflexiones más sugerentes del día: la autoría en moda no desaparece, pero se desplaza.

La periodista de moda Leticia García junto al filósofo y sociólogo Gilles Lipovetsky. / MANU MITRU

Las RRSS, el centro hoy del negocio

Para Lipovetsky, la gran mutación del lujo y de la moda contemporánea es que la identidad ya no se juega solo en el vestido, el corte o el taller, sino en la construcción de un universo completo de marca. La firma, ha venido a decir, ya no vive únicamente en la prenda: vive en el relato, en la imagen, en el desfile, en la tienda, en las colaboraciones artísticas, en las redes y en la capacidad de crear deseo. "Todo se construye fuera del taller. Está en las revistas y en las redes sociales", ha señalado al describir un sistema en el que la comunicación se ha convertido en el gran centro de gravedad del negocio.

Ese desplazamiento no implica, sin embargo, la desaparición del creador, sino una redefinición de su papel. Según Lipovetsky, hoy la moda se parece menos a un ejercicio aislado de diseño y más a la dirección artística de un ecosistema cultural. El diseñador no solo firma ropa: articula símbolos, convoca disciplinas, conecta con la música, el arte, la arquitectura o el cine y da forma a una visión reconocible. En su análisis, la gran batalla de la moda de autor europea pasa por preservar esa identidad en un mercado globalizado y ultraacelerado, donde la visibilidad depende cada vez más de la potencia narrativa de las marcas.

Las jornadas se han celebrado como una de las actividades 'OFF' de la 080 Barcelona Fashion, que arranca mañana, y hasta el 17 de abril reunirá en su nuevo escenario junto al Mediterráno, en el Port Vell, a 26 marcas y diseñadores, entre nombres consolidados, firmas internacionales y nuevos talentos.

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La programación paralela de la pasarela incluye además las actividades de 080Spot_Spain Gallery, con 'talks', 'workshops' y 'pop ups'; una nueva edición de 080 Beyond Crafts, centrada esta vez en la artesanía contemporánea aplicada al bolso; el encuentro Brands – Up Close con firmas emergentes del programa Barcelona Fashion Forward; la presentación del informe sobre el estado del sector de la moda y la piel en Catalunya; y una nueva convocatoria de 080 Barcelona Fashion Connect, el 'showroom' digital impulsado para reforzar la conexión entre marcas y compradores internacionales.