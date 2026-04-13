El TNC aborda la pérdida de un hijo y la infertilidad en 'Batecs', un drama sobre la maternidad

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) reflexiona sobre el duelo gestacional y perinatal y todas las facetas de la maternidad en el drama 'Batecs' a través de tres protagonistas que transitan la pérdida de un hijo en momentos diferentes de la vida.

'Batecs', que podrá verse en la Sala Tallers del TNC del 16 de abril al 3 de mayo, aborda este dolor desde una perspectiva tanto individual como colectiva, así como muchas facetas diferentes de la maternidad como la decisión de abortar, la infertilidad, los conflictos en pareja y de familia, la culpa o la infantilización de las mujeres embarazadas, entre otras.

Esta colectividad presente en la representación, que fue una idea original de Nídia Tusal, nace de una experiencia personal suya hace ocho años, según ha explicado la diseñadora de vestuario en la presentación de la obra este lunes.

"Después de dos años navegando por internet y buscando explicaciones a lo que estaba sintiendo, terminé en Temps de Dol, una cuenta de Instagram de Ariana Ruglio que se dedicaba a visibilizar diferentes muertes gestacionales y experiencias de otras mujeres. Allí me di cuenta que mi dolor no era una cosa individual y personal", ha explicado Tusal.

En esta línea, la obra, protagonizada por Alba Florejachs, Bàrbara Roig y Belén Barenys, que interpretan a Carla, Joana y Angie, respectivamente, reflexiona sobre todas las violencias que atraviesan las mujeres y sus cuerpos durante su vida fértil, transformando "esta experiencia personal en un acto político".

Las tres protagonistas son mujeres que se encuentran en momentos vitales diferentes y caminos marcados por la soledad y el silencio, algo que permite a 'Batecs' profundizar en muchas versiones diferentes de las dificultades de la gestación.

La representación ha sido escrita por la propia Tusal, Ruglio, Florejachs y Lara Díez, que también asume la dirección de 'Batecs'.

Díez ha explicado que los tres personajes principales representan tres duelos diferentes de la maternidad, "la no fertilidad, tener que interrumpir un embarazo deseado por malformaciones y la pérdida de una criatura durante la gestación", y que son estos los que estructuran la obra.

Crear desde la colectividad

Estas experiencias se representan en la obra porque, durante el proceso de documentación, las dramaturgas registraron más de doscientos testimonios que habían vivido alguna situación similar.

De hecho, la intérprete también ha explicado que uno de estos encuentros influenció a uno de los personajes principales de la obra, una mujer que "había pasado el duelo de la no maternidad", ha explicado Florejachs.

"Cuando el deseo [de ser madre] nace y no se termina cumpliendo, aparece otro duelo que es el de la no maternidad. Es curioso como el patriarcado acompaña la fertilidad y no acompaña la no fertilidad", ha dicho la intérprete.

Otro de estos testimonios, una mujer que terminó creando un "proyecto de acompañamiento a mujeres infértiles", permitió al equipo creativo crear "un espacio de cuidados" para abordar estos temas, según Florejachs, que considera que el proceso narrativo ha posibilitado "liberarnos de esta culpa y vergüenza".

Díez ha subrayado que 'Batecs' no es una obra de soluciones, sino que desde esta posición de "no saber" buscan "abrir un debate público sin verdades absolutas".