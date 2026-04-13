The Strokes actuará en Barcelona en octubre en su único concierto en España

La banda neoyorquina The Strokes actuará el 20 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona en el único concierto en España para presentar su nuevo trabajo, 'Reality Awaits', informa este lunes la promotora Live Nation en un comunicado.

The Strokes volverán a actuar en un pabellón en Barcelona 23 años después de su última vez en el Pavelló de la Vall d'Hebron en 2003, ya que sus posteriores visitas fueron en el marco del festival Primavera Sound, en 2022. Las entradas para el concierto de la banda liderada por Julian Casablancas en Barcelona se pondrán a la venta este viernes 17 de abril, con preventas a partir del miércoles y jueves.

La gira empieza en junio

Fundada a finales de los 90, la banda debutó con el álbum 'Is this it' (2001), un hito del indie rock que contiene perlas como 'Last nite' o 'Someday'. Tras esto llegaron 'Room on Fire', 'First Impressions of Earth' (2006), 'Angles' (2011), 'Comedown Machine' (2013) y 'The New Abnormal' (2020), hasta ahora el último trabajo del grupo.

Con 'Reality Awaits', cuyo lanzamiento está previsto para el próximo 26 de junio, The Strokes regresan seis años más tarde, y de momento han dado a probar 'Going shopping', primer adelanto del nuevo trabajo.

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La gira comenzará el 12 de junio en la ciudad estadounidense de Manchester y dará el salto a Europa el 6 de octubre en Londres, antes de concluir el 28 de octubre en Dublín.