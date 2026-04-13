Las salas de proximidad potencian la danza en Catalunya con un nuevo ciclo

On el Teatre Batega, la asociación de teatros de proximidad de Barcelona, pone en marcha un nuevo ciclo de danza contemporánea, 'T’apropem allò que ens mou', que se celebrará del 18 de abril al 17 de julio. Realizada con la colaboración de la Associació de Professionals de la Dansa, Adetca y el Departament de Cultura de la Generalitat, esta iniciativa propiciará que siete coreografías giren por 10 salas de pequeño formato Barcelona y otras ciudades catalanas, lo que permitirá al público observar desde muy cerca el trabajo de los intérpretes. Esta primera edición del nuevo ciclo ofrecerá en total 26 funciones.

La danza contemporánea ya tiene presencia en algunos teatros de proximidad, como la Sala Versus o el Espai Texas, por ejemplo, pero falta una mayor presencia y continuidad en la programación. "Queremos favorecer la visibilidad de la danza en Catalunya y dar mayor recorrido a obras ya existentes que se han visto poco," afirma Marina Marcos, vicepresidenta de salas de proximidad de Adetca. 'T'apropem allò que ens mou' estará presente en Barcelona, Igualada, Tarragona, Balaguer y Sant Martí de Tous, configurando un circuito real de difusión de la danza contemporánea más allá de los grandes equipamientos.

Variedad

La variada programación se iniciará el próximo fin de semana; arrancará en La Mercantil de Balaguer con 'Pell muda', una creación de danza y circo de la Companyia Llumeü, y continuará con 'Una bellissima giornata', de Kernel Dance Theater, en el Teatre de l’Aurora de Igualada los días 24 y 25 de abril. Esta última pieza que también recalará en el Maldà de Barcelona del 15 al 17 de julio. 'BirdsLAND', de la Compañía Nadine Gerspacher, interpretado por los bailarines y coreógrafos Nadine Gerspacher y Jonathan Sánchez, llegará a la Sala Trono de Tarragona el 8 de mayo y después irá al Teatre Akadèmia de Barcelona, del 4 al 6 de junio.

'Díptico#3', una propuesta experimental de Estévez/Paños y Compañía que explora el zapateado, la percusión y el silencio con dos obras, 'Landscape' y 'Silencios', se ofrece en el Antic Teatre de Barcelona del 21 al 24 de mayo. 'Gloria: an easy and funny work', una aplaudida obra de La Quebrá sobre las luces y sombras del éxito, recalará en La Casa del Teatre Nu de Sant Martí de Tous el 6 de junio y se instalará después en la Sala Atrium de Barcelona, del 11 al 14 de junio. Teatre Eòlia, otra sala del Eixample, acogerá del 19 al 21 de junio 'La mecànica de de l’infortuni', una pieza irónica y con humor de la Compañía Clémentine y Lisard. Y la Sala Versus propone 'Ercás', hipnótico espectáculo de la Cia Sílvia Batet, del 6 al 8 de julio. Esta última, interpretada por tres bailarinas, es una propuesta muy plástica y sugerente que celebra la belleza de la transformación y la resiliencia.

Un momento de 'BirdsLAND'. / T.Akademia

El ciclo cuenta con el apoyo de la Generalitat al encajar con los objetivos del 'Segon Pla d’impuls de la dansa 2023–2026' del Departament de Cultura para aumentar la presencia, el reconocimiento y la normalización de la danza en las programaciones de los teatros en Catalunya.

Suma de esfuerzos

"Al público le gusta la danza contemporánea. Fue muy fácil sintonizar con las salas para poner en marcha esta iniciativa. Lo difícil fue la logística, coordinarnos 10 salas para acoger los espectáculos", destaca Marina Marcos. Muchos teatros de proximidad ya programaban danza con buena entrada de público, pero otras no lo habían hecho nunca. "La idea de contar con un trabajo en red y de sumar fuerzas entre todos ha sido clave", añade Marcos. Generar un circuito estable y ofrecer a las compañías la posibilidad de no hacer solo un bolo sino varios en Barcelona y fuera de la capital catalana es algo necesario. Para muchas compañías es complicado estar programados más de un día en una sala. Es una de las cosas que aprecian del nuevo ciclo, más allá de sus ganas de bailar con el público tan cerca.

Un momento de 'Gloria', de La Quebrá, programada en Sant Martí de Tous y en Barcelona. / Cedida

Los espectáculos seleccionados proponen estéticas y propuestas diversas "que encajan muy bien con los espacios". Las compañías, por su parte, celebran la puesta en marcha de un ciclo creado con ánimo de apoyar la danza, una disciplina que no necesita de la palabra para sorprender y emocionar. Para quienes ya sean admiradores o se enganchen a ella, sepan que 'T’apropem allò que ens mou' ha puesto en marcha un descuento: la entrada de un espectáculo proporciona una rebaja en el precio de la siguiente.