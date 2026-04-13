Polémica en el 'Lux Tour': Col·legi de Periodistes, SPC y UPIFC critican "el veto al fotoperiodismo" en los conciertos de Rosalía

El Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) y el Sindicat de la Imatge (UPIFC) han criticado "el veto al fotoperiodismo" en los conciertos de Rosalía en Barcelona que empiezan este lunes. Lamentan en un comunicado "las restricciones de acceso a fotoperiodistas y equipos de televisión" en los conciertos de esta semana y recuerdan que ya pasó en Madrid, también en su gira 'Lux Tour'.

Basándose en el documento 'Derechos y límites del Periodismo gráfico', el comunicado difundido por el Col·legi pide a promotoras, equipos de producción e instituciones implicadas que faciliten el acceso de los profesionales acreditados y "establezcan protocolos claros, equitativos y respetuosos con el trabajo periodístico".

Lamentan que cada vez más acontecimientos culturales de gran formato limitan o excluyen a profesionales de la información audiovisual "en favor de contenidos generados o controlados por las promotoras", y alegan que eso condiciona el derecho ciudadano a recibir una información plural e independiente.

El periodista informa

También aseguran que la experiencia demuestra cómo los profesionales acreditados trabajan "con rigor y respeto por los artistas y el público, sin interferir en el desarrollo de los espectáculos", por lo que tachan de absurdo y discriminatorio (Art.14 de la CE) que el público pueda grabar imágenes pero se vete a profesionales.

También destacan que los conciertos se hacen en "espacios de titularidad pública, bajo la responsabilidad del Ayuntamiento" de Barcelona, y que las restricciones atentan contra el derecho a la información (Art.20 CE) y el derecho fundamental al trabajo (Art.35 CE).

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Por eso, consideran que las administraciones "tienen que velar por que se garanticen las condiciones" para ejercer estos derechos, que definen como principios básicos en una sociedad democrática.