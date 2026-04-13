Comunicado
Polémica en el 'Lux Tour': Col·legi de Periodistes, SPC y UPIFC critican "el veto al fotoperiodismo" en los conciertos de Rosalía
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El Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC) y el Sindicat de la Imatge (UPIFC) han criticado "el veto al fotoperiodismo" en los conciertos de Rosalía en Barcelona que empiezan este lunes. Lamentan en un comunicado "las restricciones de acceso a fotoperiodistas y equipos de televisión" en los conciertos de esta semana y recuerdan que ya pasó en Madrid, también en su gira 'Lux Tour'.
Basándose en el documento 'Derechos y límites del Periodismo gráfico', el comunicado difundido por el Col·legi pide a promotoras, equipos de producción e instituciones implicadas que faciliten el acceso de los profesionales acreditados y "establezcan protocolos claros, equitativos y respetuosos con el trabajo periodístico".
Lamentan que cada vez más acontecimientos culturales de gran formato limitan o excluyen a profesionales de la información audiovisual "en favor de contenidos generados o controlados por las promotoras", y alegan que eso condiciona el derecho ciudadano a recibir una información plural e independiente.
El periodista informa
También aseguran que la experiencia demuestra cómo los profesionales acreditados trabajan "con rigor y respeto por los artistas y el público, sin interferir en el desarrollo de los espectáculos", por lo que tachan de absurdo y discriminatorio (Art.14 de la CE) que el público pueda grabar imágenes pero se vete a profesionales.
También destacan que los conciertos se hacen en "espacios de titularidad pública, bajo la responsabilidad del Ayuntamiento" de Barcelona, y que las restricciones atentan contra el derecho a la información (Art.20 CE) y el derecho fundamental al trabajo (Art.35 CE).
Por eso, consideran que las administraciones "tienen que velar por que se garanticen las condiciones" para ejercer estos derechos, que definen como principios básicos en una sociedad democrática.
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