Cuatro colaboradores del universo 'Lux': del cámara detrás de la aparición sorpresa en Callao al responsable del 'fanzine' de la gira de Rosalía

El universo ‘Lux’ de Rosalía no se entiende solamente a través de su figura como estrella global, sino también desde una red de colaboradores que, lejos del foco mediático, sostienen y dan forma al fenómeno. Desde el cámara que captó la aparición sorpresa de la cantante en Callao para presentar el disco, hasta el encargado del 'fanzine' de su 'merchandising', pasando por un asistente de coreografía y el director del videoclip de ‘Berghain’. A continuación, destacamos cuatro colaboradores barceloneses del universo 'Lux'.

Ivan Salvador, el cámara de la explosión de Callao En el kilómetro cero de 'Lux', en la aparición mariana en Madrid que sirvió para anunciar el lanzamiento del álbum, un joven no se separaba de Rosalía para retransmitir esa celebración caótica en directo a través de TikTok. Era el fantástico 'filmmaker' Ivan Salvador, quien con su teléfono grabó la película de la reveladora noche: desde los momentos íntimos previos hasta el final en Callao, con la catalana compartiendo carreras con sus devotos antes de refugiarse en un hotel. También él inmortalizó a Rosalía apurando un cigarro mientras conducía el coche que les llevó hasta el centro de Madrid. Salvador, jovial chico que roza la treintena, hace algo menos de siete años que hizo su primer videoclip, el del sencillo 'Lo que quiera', de Morad. Con el artista de L'Hospitalet creció (también con su inseparable Rojuu) y se ha convertido en uno de los 'filmmakers' más cotizados de España, ahora también especializado en grabaciones con el teléfono. Más allá de la música, ha trabajado en campañas para el FC Barcelona, por ejemplo. Además de la explosión de Callao, del universo 'Lux' ha inmortalizado momentos como la 'listening party' del MNAC y el inicio de la gira en Lyon, siempre con su sello: retratos cercanos, transparentes y virtuosos. Viaja siempre a bordo de su 'penny', un monopatín pequeñito, desde donde hace películas trepidantes de cualquiera de sus paseos por las calles del mundo. Ignasi Fortuny

Ivan Salvador grabando un videoclip de Morad en La Florida, L'Hospitalet de Llobregat / EPC

Gabriel Ventura, poeta y escritor, responsable del fanzine del 'Lux Tour' En todo buen sarao que se precie tiene que haber, como mínimo, un poeta, papel que en la órbita de Rosalía y en la fastuosa gira de ‘Lux’ desempeña Gabriel Ventura (Granollers, 1988), escritor “expandido” y profesor del Centro Universitario de Artes y Diseño de Barcelona que se ha encargado del “acompañamiento conceptual y narrativo” del ‘Lux Zine’ oficial, un fanzine de 60 páginas que se puede comprar en los conciertos de la catalana. Ventura, que el año pasado publicó el estimulante ensayo ‘El mejor de los mundos imposibles. Un viaje al multiverso del reality shifting’, firma las notas y la investigación textual de esta abigarrada colección de guiños y menciones a Santa Teresa de Jesús, Hildegarda de Bingen, Simone Weil o Joni Mitchell. Vidas de santas y místicas que componen un proyecto que el propio Ventura, autor también del poemario ‘Apuntes para un incendio en los ojos y de ‘La noche portuguesa’ crónica de rodaje de la película ‘Liberté’ de Albert Serra, define como “conmovedor, delicado y lleno de belleza”. David Morán

Gabriel Ventura / EPC

Sam Vázquez, asistente de la gran coreógrafa Charm La'Donna El nombre de Sam Vázquez empezó a sonar con fuerza en pleno fenómeno de ‘Operación Triunfo 2017’, la edición del regreso del formato tras años de ausencia y del cambio generacional, que catapultó las carreras de Aitana y Amaia. En un programa donde cada movimiento de los concursantes tenía repercusión en las redes sociales, Vázquez formaba parte del elenco de bailarines y despertaba interés por sus coreografías junto a los jóvenes ‘triunfitos’, ya en camino de convertirse ídolos de masas. Tal era su popularidad en el programa que los fans descubrieron que era primo de Raoul Vázquez, otro de los participantes. Desde entonces, el bailarín catalán ha trabajado en proyectos internacionales, como el videoclip de ‘Physical’ de Dua Lipa, y hace casi un año subió al escenario de Eurovisión en Suiza para acompañar a Theo Evan, representante de Chipre, con su canción ‘Shh’. Pero el verdadero punto de inflexión de la carrera de Vázquez llegó con su incorporación al equipo de baile del ‘Motomami Tour’ de Rosalía, una experiencia que él mismo documentó en sus redes sociales. Cuatro años más tarde, el catalán se ha convertido en el asistente de coreografía del ‘Lux Tour’, donde trabaja junto a una de las responsables de los bailes del espectáculo, Charm La’Donna, conocida, entre otras cosas, por haber ideado la puesta en escena de la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl. Alba Giraldo

El bailarín Sam Vázquez, el segundo por la izquierda, durante la actuación de Rosalía en el Primavera Sound por la gira 'Motomami' / JORDI COTRINA

Nicolás Méndez, un viejo conocido para el flechazo de 'Berghain' El idilio de Rosalía con la productora CANADA sigue intacto. El estallido del videoclip de 'Malamente', firmado por los creativos barceloneses y primer sencillo de 'El Mal Querer' (2018), aún resuena, siendo como es un manifiesto que viene a decir: recuerden a la cantante prometedora, saluden a la diva total. Y si en ese momento la artista catalana necesitaba impacto, siete años después volvió a trabajar con CANADA para lanzar la primera flecha de 'Lux', una llamada 'Berghain'. De nuevo, flechazo instantáneo, esta vez bajo la batuta audiovisual de Nicolás Méndez (Madrid, 1973), uno de los fundadores de la reconocida productora, que principalmente trabaja en publicidad. El cineasta, que ya había dirigido el videoclip de 'Pienso en tu mirá' y el de 'TKN', la colaboración de Rosalía y Travis Scott, fue una de las mentes detrás del comentado cartel-espot de la Mercè 2024, protagonizado por Anna Castillo. I. F.