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Anella Olímpica

Rosalía, Bad Bunny y Aitana encabezan la agenda de conciertos en Barcelona, con más de 160 actuaciones en 2026

La temporada musical en el Palau Sant Jordi, el estadio Olímpic y el Sant Jordi Club se intensifica a partir de esta semana, con las cuatro actuaciones del 'tour' de la artista catalana

Gira de Rosalía, en directo: última hora de los conciertos 'Lux' en el Palau Sant Jordi de Barcelona

Concierto de Rosalía en el Movistar Arena de Madrid, en la gira de 'Lux'.

Concierto de Rosalía en el Movistar Arena de Madrid, en la gira de 'Lux'. / PEDRO DEL CORRAL

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Barcelona
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La Anella Olímpica de Barcelona albergará más de 160 conciertos este año, repartidos entre el estadio Olímpic Lluís Companys, el Palau Sant Jordi y el Sant Jordi Club. El cartel lo encabeza Rosalía, que da inicio a la temporada alta en Montjuïc este lunes, con sus cuatro esperados conciertos dentro del 'tour' de su último disco, 'Lux', el 13, el 15, el 17 y el 18 de abril.

Tras la catalana, Bad Bunny, Eric Clapton, The Weeknd, Aitana y Oques Grasses, entre otros, actuarán en los próximos meses, con una agenda especialmente repleta esta primavera y durante el verano. El Ayuntamiento de Barcelona y la empresa municipal BSM augura que será "un año de récord" en la Anella Olímpica, "tanto por el volumen de eventos como por la relevancia artística de la programación".

El Palau Sant Jordi monopolizará la atención la semana que viene con Rosalía. Ya en la segunda mitad del año, Aitana actuará en el pabellón el 4, el 5, el 7 y el 8 de septiembre, mientras que La Oreja de Van Gogh lo hará el 6, el 7, el 26 y el 27 de noviembre.

Giras mundiales

Además, en el Sant Jordi recalarán grupos y artistas internacionales que solo prevén hacer una parada en España durante sus giras mundiales de este 2026. Es el caso de Eric Clapton, que tocará el 10 de mayo; Twice, el 12 de mayo; Synthony, el 21 de octubre, y Niall Horan, el 25 de octubre. Morad (16 y 17 de octubre), Melendi (1 y 2 de noviembre), Pitbull (4 de noviembre) y Bryan Adams (14 de noviembre) también convocan a sus seguidores en el Palau Sant Jordi.

Al escenario del Sant Jordi Club subirán Pau Vallvé, el 25 de abril; Rodrigo Cuevas, el 9 de mayo; Placebo, el 3 de octubre; La Fúmiga, el 16 y el 17 de octubre. El Olímpic Lluís Companys se reserva para algunas de las citas cumbre del año. Oques Grasses se despedirá en el estadio tras 15 años de trayectoria, con cuatro conciertos finales el 5, el 7, el 9 y el 10 de octubre. También vivirá el retorno de El Último de la Fila, con actuaciones el 3 y el 7 de mayo. Y el primer concierto del periplo por Europa de Bad Bunny será también en el Olímpic, con doble sesión, el 22 y el 23 de mayo. Además, Don Omar (23 de julio) y The Weeknd (1 de septiembre) completan la nómina de grandes nombres que este año actuarán en el Lluís Companys.

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El ayuntamiento y BSM han recalcado que el programa de conciertos previsto "vuelve a situar a Barcelona como un espacio de referencia para la música en vivo a nivel internacional". En ese sentido, afirman que este 2026 "destaca por una concentración de eventos de gran formato y por la presencia de artistas de renombre que hacen de la capital catalana una parada relevante dentro de las grandes giras musicales". Añaden que Barcelona combinará "conciertos únicos en España, estancias largas de artistas con diversas noches consecutivas en un mismo equipamiento y citas especialmente significativas".

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