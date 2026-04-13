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Entradas para los conciertos gratis del Primavera Sound 2026 en Barcelona: fechas, horarios y cómo reservar

El festival ofrece una programación paralela durante la misma semana para aquellos a los que esta experiencia se les quede corta

Primavera Sound 2026 muestra sus cartas: The Cure, Doja Cat, The XX, Gorillaz, Massive Attack...

Primavera Sound Barcelona agota todas las entradas para su próxima edición

El recinto del Primavera Sound de Barcelona en el Parc del Fòrum.

El recinto del Primavera Sound de Barcelona en el Parc del Fòrum. / Manu MITRU / EPC

Clara Dalmau Merencio

Clara Dalmau Merencio

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En menos de dos meses llega la 24ª edición del festival de música urbana de Barcelona, que se celebra del 3 al 7 de junio en el Parc del Fòrum

El Primavera Sound acogerá a más de 150 artistas en total con cabezas de cartel al nivel de Doja Cat, Bad Gyal, Addison Rae, The Cure o The xx. Los tickets para este festival están agotados para los días 4, 5 y 6 de junio, incluido el bono completo de los cinco días.

Los precios de las entradas van desde los 35 euros (sin tasas) hasta los 350.

Circuito de conciertos gratuitos

Para los que esta experiencia se les quede corta, el mismo festival ofrece otra programación paralela en las jornadas del 1, 2, 3 y 7 de junio. 

Se trata del Primavera Ciutat, donde la ciudad de Barcelona se convertirá en un circuito de conciertos durante parte de la semana del festival. La música sonará en enclaves tan conocidos como la Sala Apolo, La [2] de Apolo, Paral·lel 62, la Nau, Razzmatazz, Laut y Les Enfants.

Lo más relevante de esta programación paralela es que los conciertos son totalmente gratuitos si se dispone del abono completo de cinco días del Primavera Sound. Para poder asistir, sin embargo, es necesario hacer una reserva previa a través de la aplicación Access Ticket

Un depósito para iniciativas solidarias

Aunque para confirmar la asistencia la app requiere un depósito de 15 euros por concierto, este importe se devolverá automáticamente a partir del 1 de julio, en el momento de validar la entrada. 

Si al final el interesado decide no asistir, este depósito se perderá y será destinado a proyectos sin ánimo de lucro de la Fundació Primavera Sound y otras iniciativas solidarias con las que colabora. 

Calendario de reservas

Además, también se celebrarán conciertos en el Pati de les Dones del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB). Estas actuaciones forman parte de la programación del Primavera Pro, integrado en el Primavera Ciutat, y son de acceso libre y gratuito para cualquier persona

El Primavera Sound ya ha publicado el calendario para hacer las reservas en esta experiencia añadida del festival:

  • Martes 14 abril, 12:00 h CEST → Abonos VIP.
  • Miércoles 15 abril, 10:00 h CEST → Abonos comprados antes del anuncio del cartel.
  • Miércoles 15 abril, 14:00 h CEST → Abono general Revolut.
  • Jueves 16 abril, 12:00 h CEST → Abono general.

¿Y si no se tiene el abono completo?

Si la persona interesada no tiene el abono de cinco días del Primavera Sound, ¿puede beneficiarse también de esta experiencia?

La respuesta es . La organización abrirá un cupo de entradas por sala y jornada a través de Fever (la plataforma tecnológica oficial del Primavera Sound). El plazo se abre el próximo día 17 a las 12.00 horas

Una vez conseguidas, estas entradas también se deberán registrar en Access Ticket para poder entrar el día del concierto, depositando los mismos 15 euros. 

El cartel completo del Primavera Sound 2026 se puede consultar a través de su página web oficial.

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