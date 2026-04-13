'L'herència', dirigida por Josep Maria Mestres, triunfa en los Premis de la Crítica: lista completa del palmarés

La Crítica de Artes Escénicas ha anunciado hoy los ganadores de su XXVIII edición, en una fiesta celebrada en el Centro Moral y Cultural de Poblenou que ha reunido a los principales profesionales del sector. En el ámbito de teatro, 'L'herència', dirigida por Josep Maria Mestres, ha sido reconocida como mejor espectáculo, mientras que Леший (LESHI), de ATRESBANDES, se ha impuesto en la categoría de Nuevas tendencias. El premio a Musical ha sido para 'L'amor venia en taxi', de La Cubana, y el de pequeño formado para 'Opereta imaginària', dirigido por Albert Arribas.

En danza, 'FUGACES', de Aina Alegre, ha obtenido el premio a espectáculo nacional, mientras que CHER, de Juan Carlos Lérida, ha sido reconocido en la categoría de Solo y The Royal Gucci Ball, de Jayce/HOP Festival, en Otros formatos.

Por lo que respecta al resto de disciplinas, 'La tempesta', de Cero en conducta, ha sido distinguida como espectáculo Familiar; 'Ròdols i cigrons', de Escarlata, en Artes de calle; y 'Jovent', de Mambo Project, con el premio Novaveu. En circo, el galardón a espectáculo ha sido para 'Tenet', de Eunoia Kolektiva.

El Premio Honorífico Gonzalo Pérez de Olaguer recae en Tena Busquets Costa, en reconocimiento a una trayectoria vinculada a la gestión y difusión de las artes escénicas en el país, desde su experiencia en Olot. El Premio Honorífico Maria José Ragué se otorga a Pepa Plana, una de las figuras imprescindibles del clown contemporáneo, que ha contribuido decisivamente a la visibilización de las mujeres en este ámbito.

Las menciones especiales de danza reconocen, por un lado, la labor de Roberto Fratini Serafide, referente en la reflexión y la pedagogía de la danza, y por otra el proyecto Balla'm un libre, impulsado por la APdC (Asociación de Profesionales de la Danza de Cataluña) y el Servicio de Bibliotecas del Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña, que conecta la lectura y la lectura.

En el ámbito internacional, el premio a Espectáculo Internacional de Teatro es para 'Medea's kinderen', de Milo Rau, una propuesta que revisita los mitos clásicos desde una mirada contemporánea y comprometida.

Este es el palmarés completo:

TEATRO

Premio Sala Joan Anton Benach

Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa

Premio Honorífico Gonzalo Pérez de Olaguer

Tena Busquets Costa

Premio Honorífico Maria José Ragué

Pepa Plana

Espectáculo

L’herència dirigido por Josep Maria Mestres

Nuevas Tendencias

Лeший (LESHI) d’ATRESBANDES

Musical

L’amor venia amb taxi de La Cubana

Pequeño Formato

Opereta imaginària dirigido por Albert Arribas

Dirección

Josep Maria Mestres por L’herència

Interpretación Principal

Oriol Genís por Compto cada passa meva sobre la Terra

Interpretación de Reparto

Carles Martínez por L’herència

Interpretación de Musical

Mariona Castillo por Germans de sang

Texto

Victoria Szpunberg y Albert Pijuan por La tercera fuga

Adaptación / Dramatúrgia

Albert Arribas por Opereta imaginària

Revelación

Mireia Morera por Un refugi al sol

Espectáculo Internacional Teatro

Medea’s kinderen de Milo Rau

FAMILIAR

La tempesta de Zero en conducta

ARTS DE CARRER

Ròdols i cigrons de los Escarlata

DANZA

Espectáculo Nacional

FUGACES de Aina Alegre

Solo

CHER de Juan Carlos Lérida

Otros Formatos

The Royal Gucci Ball de Jayce / HOP Festival

Coreografía

Aina Alegre por FUGACES

Interpretación

Laila Tafur por Maja y Bastarda

Espectáculo Internacional Danza

My Fierce Ignorant Step de Christos Papadopoulos

Menciones Especiales de Danza

Roberto Fratini Serafide

Balla'm un llibre de la APdC (Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya) y Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

NOVAVEU

Jovent de Mambo Project

CIRCO

Espectáculo

Tenet d‘Eunoia Kolektiva

Artista

Nacho Flores por Domte

COMISSIÓ MIXTA

Música original / Adaptada

The Tiger Lillies por A Macbeth Song

Espacio escénico

Marc Salicrú por L'aranya

Vesturario

La Cubana, Leo Quintana, Raúl Herrera y Jan Alexander Romero por L'amor venia amb taxi

Iluminación

Bernat Jansà por La mort i la primavera

Espacio Sonoro

Uriel Ireland por La mort i la primavera