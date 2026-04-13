Teatro
'L'herència', dirigida por Josep Maria Mestres, triunfa en los Premis de la Crítica: lista completa del palmarés
'L'herència', dirigida por Josep Maria Mestres, se lleva el galardón a espectáculo de teatro en una edición marcada por la diversidad de propuestas. 'L'amor venia en taxi', de La Cubana, y 'Opereta imaginària', dirigido por Albert Arribas, destacan en las categorías de musical y pequeño formato. En danza, 'FUGACES', de Aina Alegre, obtiene el premio a espectáculo nacional.
La Crítica de Artes Escénicas ha anunciado hoy los ganadores de su XXVIII edición, en una fiesta celebrada en el Centro Moral y Cultural de Poblenou que ha reunido a los principales profesionales del sector. En el ámbito de teatro, 'L'herència', dirigida por Josep Maria Mestres, ha sido reconocida como mejor espectáculo, mientras que Леший (LESHI), de ATRESBANDES, se ha impuesto en la categoría de Nuevas tendencias. El premio a Musical ha sido para 'L'amor venia en taxi', de La Cubana, y el de pequeño formado para 'Opereta imaginària', dirigido por Albert Arribas.
En danza, 'FUGACES', de Aina Alegre, ha obtenido el premio a espectáculo nacional, mientras que CHER, de Juan Carlos Lérida, ha sido reconocido en la categoría de Solo y The Royal Gucci Ball, de Jayce/HOP Festival, en Otros formatos.
Por lo que respecta al resto de disciplinas, 'La tempesta', de Cero en conducta, ha sido distinguida como espectáculo Familiar; 'Ròdols i cigrons', de Escarlata, en Artes de calle; y 'Jovent', de Mambo Project, con el premio Novaveu. En circo, el galardón a espectáculo ha sido para 'Tenet', de Eunoia Kolektiva.
El Premio Honorífico Gonzalo Pérez de Olaguer recae en Tena Busquets Costa, en reconocimiento a una trayectoria vinculada a la gestión y difusión de las artes escénicas en el país, desde su experiencia en Olot. El Premio Honorífico Maria José Ragué se otorga a Pepa Plana, una de las figuras imprescindibles del clown contemporáneo, que ha contribuido decisivamente a la visibilización de las mujeres en este ámbito.
Las menciones especiales de danza reconocen, por un lado, la labor de Roberto Fratini Serafide, referente en la reflexión y la pedagogía de la danza, y por otra el proyecto Balla'm un libre, impulsado por la APdC (Asociación de Profesionales de la Danza de Cataluña) y el Servicio de Bibliotecas del Departamento de Cultura de la Generalidad de Cataluña, que conecta la lectura y la lectura.
En el ámbito internacional, el premio a Espectáculo Internacional de Teatro es para 'Medea's kinderen', de Milo Rau, una propuesta que revisita los mitos clásicos desde una mirada contemporánea y comprometida.
Este es el palmarés completo:
TEATRO
Premio Sala Joan Anton Benach
Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa
Premio Honorífico Gonzalo Pérez de Olaguer
Tena Busquets Costa
Premio Honorífico Maria José Ragué
Pepa Plana
Espectáculo
L’herència dirigido por Josep Maria Mestres
Nuevas Tendencias
Лeший (LESHI) d’ATRESBANDES
Musical
L’amor venia amb taxi de La Cubana
Pequeño Formato
Opereta imaginària dirigido por Albert Arribas
Dirección
Josep Maria Mestres por L’herència
Interpretación Principal
Oriol Genís por Compto cada passa meva sobre la Terra
Interpretación de Reparto
Carles Martínez por L’herència
Interpretación de Musical
Mariona Castillo por Germans de sang
Texto
Victoria Szpunberg y Albert Pijuan por La tercera fuga
Adaptación / Dramatúrgia
Albert Arribas por Opereta imaginària
Revelación
Mireia Morera por Un refugi al sol
Espectáculo Internacional Teatro
Medea’s kinderen de Milo Rau
FAMILIAR
La tempesta de Zero en conducta
ARTS DE CARRER
Ròdols i cigrons de los Escarlata
DANZA
Espectáculo Nacional
FUGACES de Aina Alegre
Solo
CHER de Juan Carlos Lérida
Otros Formatos
The Royal Gucci Ball de Jayce / HOP Festival
Coreografía
Aina Alegre por FUGACES
Interpretación
Laila Tafur por Maja y Bastarda
Espectáculo Internacional Danza
My Fierce Ignorant Step de Christos Papadopoulos
Menciones Especiales de Danza
Roberto Fratini Serafide
Balla'm un llibre de la APdC (Associació de Professionals de la Dansa de Catalunya) y Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
NOVAVEU
Jovent de Mambo Project
CIRCO
Espectáculo
Tenet d‘Eunoia Kolektiva
Artista
Nacho Flores por Domte
COMISSIÓ MIXTA
Música original / Adaptada
The Tiger Lillies por A Macbeth Song
Espacio escénico
Marc Salicrú por L'aranya
Vesturario
La Cubana, Leo Quintana, Raúl Herrera y Jan Alexander Romero por L'amor venia amb taxi
Iluminación
Bernat Jansà por La mort i la primavera
Espacio Sonoro
Uriel Ireland por La mort i la primavera
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