Arte
Junts insta a Urtasun a rechazar el traslado de las obras de Sijena como el del 'Guernica'
La justicia da 56 semanas al MNAC para que devuelva las pinturas de Sijena a Aragón
El vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, ha instado este lunes al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, a rechazar el traslado de las obras de Sijena a Aragón "con la misma contundencia" con que rechazó mover el 'Guernica' temporalmente a Bilbao siguiendo el criterio de los técnicos.
Lo ha dicho en rueda de prensa después de que la justicia haya dado un plazo de 56 semanas al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) para devolver a Aragón las pinturas murales del Monasterio de Sijena, conforme a la resolución de un juzgado de Huesca.
Para Rius, el traslado es una "barbaridad que atenta contra la integridad" de la obra mural: "No lo decimos nosotros, lo han dicho los técnicos del MNAC y expertos internacionales".
Por eso ha exigido a Urtasun oponerse a ello y ha argumentado que, si no lo hace, se demostrará "que hay una doble vara de medir" en función de si una obra está en Madrid, como el 'Guernica', o si está en Barcelona.
"Y todo con base en criterios políticos", ha añadido.
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