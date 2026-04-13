Italia recupera fragmentos de frescos renacentistas destruidos en la II Guerra Mundial

El Ministerio de Cultura de Italia anunció este lunes el hallazgo e identificación de 31 fragmentos de pinturas murales de los siglos XIV y XV pertenecientes a la Capilla Ovetari, en la Iglesia de los Eremitas de Padua (norte), que fue destruida por los bombardeos de 1944 durante la Segunda Guerra Mundial.

El descubrimiento ha permitido recuperar restos de obras de maestros como Andrea Mantegna, Niccolò Pizzolo, Antonio Vivarini y Giovanni d'Alemagna, figuras esenciales del Renacimiento del siglo XV en la región del Véneto (norte), anunció el ministerio en un comunicado.

La identificación ha sido posible gracias al Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (ICCROM), en cuyos archivos, situados en Roma, se realizó una exhaustiva investigación documental para poder catalogarlos.

El ministro de Cultura, Alessandro Giuli, y la directora general del ICCROM, Aruna Francesca Maria Gujral, visitaron este lunes la iglesia de los Eremitas para presentar el proyecto de recuperación y el retorno simbólico de las piezas a su sede original.

Las autoridades italianas han acordado integrar estos restos en su contexto original mediante "soluciones innovadoras", que incluyen el uso de tecnologías digitales y técnicas de restauración de última generación para completar las lagunas visuales de los murales.

La Capilla Ovetari sufrió en 1944 una de las pérdidas culturales más graves del patrimonio italiano al quedar reducidos sus frescos a decenas de miles de fragmentos tras un ataque aéreo aliado.

Noticias relacionadas

Este nuevo proyecto, según explicó el ministerio en un comunicado, busca utilizar la reconstrucción artística no solo como un logro técnico, sino como un símbolo de "cohesión social".