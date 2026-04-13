Google celebra los conciertos de Rosalía en Barcelona con una lluvia de partituras

Rosalía se ha convertido con 'Lux' en la artista musical española más famosa de todos los tiempos, un fenómeno mundial que tiene su origen en Barcelona, donde la cantante recibió la amplia formación que, combinada con talento y determinación, explican el éxito que cosecha con su último álbum y gira , que está a punto de recalar en la ciudad.

A falta de solo unas horas para el primero de sus cuatro conciertos en Barcelona, la ciudad condal está preparándose para este gran espectáculo y los fans que atesoran entradas aguardan impacientes el esperado momento de presenciar en directo el espectáculo de la artista catalana en su casa.

La sorpresa de Google

Aunque muchos de los asistentes han comprobado con antelación en redes sociales y crónicas de anteriores conciertos cómo se desarrollará el espectáculo, falta por conocer si habrá sorpresas por tratarse de la ciudad. Sílvia Pérez Cruz o la propia Escolania de Montserrat podrían colarse en las citas en Barcelona, a la que también acudirán amigos de infancia o de su etapa de formación y de despegue.

Miles de personas en Barcelona esperan con ansias este concierto, pero la sorpresa no solo las da la cantante. Google también celebra los conciertos en la ciudad condal y al poner en el buscador el nombre de la artista, aparece una nota musical, con más de 400.000 me gusta, y caen decenas de partituras.

Cómo llegar al concierto

En cuanto al acceso al recinto para presenciar los conciertos en el Sant Jordi, que arrancarán a las 20.30 horas, el ayuntamiento aconseja optar por el transporte público y TMB recuerda que se puede acceder al Palau con las líneas 13, 23, 55, 125 y 155 de bus.

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Asimismo, habrá un servicio especial de autobuses lanzadera, desde la plaza de Espanya, para subir al recinto del Sant Jordi, entre las 18.00 y las 20.30 horas, un refuerzo que también se desplegará a la salida, cuando finalicen los conciertos.