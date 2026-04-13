Gira de Rosalía, en directo: última hora de los conciertos 'Lux' en el Palau Sant Jordi de Barcelona

La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó el pasado16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, 'Lux', un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk. Rosalía ya ha llevado el 'tour' a ciudades como París, Milán o Madrid, donde deslumbró durante cuatro noches.

A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.

Cuenta atrás para ver a Rosalía en el Sant Jordi Los fans de Rosalía que atesoran entradas para alguno de los cuatro conciertos del 'Lux' Tour en el Palau Sant Jordi de Barcelona, los días 13, 15, 17 y 18 de abril, aguardan impacientes el esperado momento de presenciar en directo el espectáculo de la artista catalana en su ciudad. Aunque muchos de los asistentes han comprobado con antelación en redes sociales y crónicas de anteriores conciertos cómo se desarrollará el espectáculo, el orden de temas, el vestuario o la puesta en escena, todos esperan que tenga preparada alguna sorpresa para la capital catalana. Sílvia Pérez Cruz o la propia Escolania de Montserrat, que formaron parte, entre muchos otros artistas, de las colaboraciones del nuevo disco, podrían colarse en las citas en Barcelona, a las que Rosalía ha invitado, además, a amigos de infancia o de su etapa de formación y de despegue. Informa Efe.

Àlex Rebollo Llega Rosalía y se va el Circo del Sol: el Distrito Cultural de L’Hospitalet empieza una nueva etapa Hace justo una década que la entonces alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), Núria Marín, viajó a Brooklyn a presentar el Distrito Cultural que en los últimos años se había ido cocinando en la segunda ciudad de Catalunya. Diez años después, ese ámbito cultural que en un origen se limitaba al polígono del Mig se ha expandido por la ciudad y ya cuenta con más de 500 agentes culturales, que se suman a los más de 30 equipamientos de la ciudad. El último gran nombre en aterrizar es el de Rosalía, cuya llegada da pie a la transformación del Distrito para empezar una nueva etapa.

Gira 'Lux' de Rosalía: este es el 'setlist' del concierto en Barcelona (más de 20 canciones y varias sorpresas) El 'Lux tour' de Rosalía llega a Barcelona este lunes, su casa, donde ha reservado cuatro fechas: 13, 15, 17 y 18 de abril, en el Palau Sant Jordi. Inició su camino en Lyon (Francia), la primera ciudad en el que la artista catalana presentó su cuarto disco. En la primera actuación se contestaron muchas de las preguntas que planteaban sus seguidores, empezando por si sería un directo con orquesta o si se atrevería con el ballet.

Rosalía, la fulgurante estrella catalana que más brilla en Estados Unidos La proyección internacional de la icónica e innovadora cantautora de Sant Esteve Sesrovires, que acumula premios, admiración mundial, colaboraciones con artistas de renombre y amistades en Hollywood, ha traspasado los límites de su arte. Lea aquí cómo Rosalía ha logrado proyectarse con éxito también en Estados Unidos.

Llega Rosalía y se va el Circo del Sol: el Distrito Cultural de L’Hospitalet empieza una nueva etapa Hace justo una década que la entonces alcaldesa de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), Núria Marín, viajó a Brooklyn a presentar el Distrito Cultural que en los últimos años se había ido cocinando en la segunda ciudad de Catalunya. Diez años después, ese ámbito cultural que en un origen se limitaba al polígono del Mig se ha expandido por la ciudad y ya cuenta con más de 500 agentes culturales, que se suman a los más de 30 equipamientos de la ciudad. El último gran nombre en aterrizar es el de Rosalía, cuya llegada da pie a la transformación del Distrito para empezar una nueva etapa.

Rosalía como símbolo del Barça: de las camisetas del clásico a la amistad con Alexia Putellas Que Rosalía es del Barça no es precisamente un secreto. La artista de Sant Esteve Sesrovires ha mostrado su apoyo al club de su vida en múltiples ocasiones, tanto en las redes sociales como desde el palco del Camp Nou, y ha terminado por ocupar un lugar singular en la historia reciente del barcelonismo. No solo por su proyección internacional o por su capacidad para conectar con públicos muy diversos, sino también por haberse convertido en la única artista catalana en sellar una colaboración con el FC Barcelona para estampar el nombre de su tercer álbum en la camiseta del primer equipo.

TMB habilitará servicios de autobús lanzadera para los cuatro conciertos de Rosalía en Barcelona Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) habilitará servicios especiales de autobús lanzadera entre la plaza de Espanya y el Palau Sant Jordi de cara a los cuatro conciertos de la cantante Rosalía en la ciudad, los días 13, 15, 17 y 18 de abril. Los autobuses de subida circularán entre las 18 y las 20.30 horas y de bajada lo harán con el mismo recorrido a partir de las 22 horas aproximadamente, con los cuatro conciertos programados para su inicio a las 20.30 horas, ha informado la operadora en un comunicado este domingo. Noticias relacionadas y más Rosalía antes de ser una Diosa: así han evolucionado sus conciertos en directo

El fracaso de la Jornada Retro

Un mundo postrado ante Rosalía En estos servicios de autobús serán válidos todos los títulos de transporte del sistema tarifario integrado y llevarán el indicador de línea "Pl.Espanya-Palau ST.Jordi".

La Barcelona de Rosalía: de su vida de estudiante en el Raval a los rincones que protagonizan sus videoclips "Crecí y el descaro lo aprendí por ahí por Barcelona", canta Rosalía en su tema ‘Reliquia’, de su último disco, ‘Lux’. La trayectoria de Rosalía no se entiende sin su formación musical en la capital catalana y sin esa osadía que cultivó en sus calles. Mucho antes de convertirse en un fenómeno global, la artista recorrió aulas y escenarios de la ciudad forjando su identidad musical. Pero también bebió de la vida en sus calles, del bullicio artístico del Raval y la plaza del Macba, y de momentos tan cotidianos como un paseo por la carretera de les Aigües o un pincho de tortilla. Ahora, la de Sant Esteve Sesrovires regresa a la ciudad que la vio nacer reconvertida en una artista internacional con su 'Lux Tour', que llenará el Palau Sant Jordi los días 13, 15, 17 y 18 de abril.