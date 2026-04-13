Fans de Rosalía hacen cola desde primera hora en el Palau Sant Jordi: "Voy a tres de los cuatro conciertos, me he gastado más de mil euros"

Barcelona ha amanecido gris y con lluvia este lunes, pero ni siquiera eso ha frenado a decenas de fans de Rosalía. Desde primera hora de la mañana -los más madrugadores desde poco después de las seis- han empezado a hacer cola a las puertas del Palau Sant Jordi por el inicio del 'Lux Tour' en la capital catalana.

David, de 28 años y vecino de Sabadell, también encargado de un club de fans de la cantante -el usuario Rosalía Barcelona (@rrosalia.vt) en Instagram- es uno de los ejemplos más fuertes de devoción por la artista. "Voy a tres de las cuatro fechas en Barcelona", cuenta. Este lunes, disfrutará de una experiencia VIP con una entrada 'early access', que permite antes al recinto y ocupar la primera fila en el concierto. El miércoles 15 vivirá la experiencia VIP 'Diamond', que también da acceso a un 'lounge', y el viernes 17 verá a Rosalía desde la grada.

Fans de Rosalía hacen cola en el Palau Sant Jordi para el primer concierto del 'Lux Tour' en Barcelona, este 13 de abril. / Ferran Nadeu

Más de mil euros

"No me importa ver tres veces el mismo concierto porque la llevo escuchando desde que empezó con ‘Los Ángeles’. Sabiendo que está aquí, no podía no estar dentro", comenta el joven. "Me falta el último día -lamenta-, que no ha sido posible conseguirlo, también por dinero". Entre todas las entradas, David se ha gastado más de mil euros. "Yo ya sabía que eso podía pasar y lo tenía ahorrado. Ha dolido, pero es para una buena causa", explica.

No es la primera vez que tiene ese nivel de implicación con la cantante. Ya acampó durante cuatro días en el Palau Sant Jordi para la gira de 'El mal querer'. "Hacía más frío que ahora, pero por ella, cualquier cosa", recuerda. Desde la era 'Motomami', el joven es uno de los administradores de un club de fans de la cantante que, según describe, funciona casi como un segundo empleo. “Es como si tuviera un segundo trabajo. Entre fotos, vídeos y la gente que te escribe, hay que estar muy pendiente. Pero creas una comunidad muy bonita”.

Fans de Rosalía hacen cola en el Palau Sant Jordi para el primer concierto del 'Lux Tour' en Barcelona, este 13 de abril. / Ferran Nadeu

Una experiencia de "otro planeta"

Desde más lejos llega Diogo, portugués de 29 años, que ya disfrutó del paso del 'Lux Tour' por Lisboa hace unos días y que esta vez la verá desde el 'Front Stage'. "Como ella es de Barcelona, queremos vivir la emoción de verla en su ciudad", asegura. El joven explica que se quedó "con la boca abierta" cuando vio el concierto en Lisboa y lo define como "una experiencia de otro planeta". Además, confiesa que "gritó y lloró" cuando apareció la fadista Carminho sobe el escenario para interpretar junto a ella 'Memória'.

Diogo llegó a Barcelona el pasado viernes junto a otros dos amigos y, este lunes a las siete de la mañana, han acampado a las puertas del Palau. "Nos hemos unido a otro fan que viene de Francia", comenta. Su conexión con Rosalía viene de lejos: "Me gusta desde ‘Malamente’. No recuerdo el momento exacto en que el fenómeno llegó a Portugal, pero desde entonces no hemos parado de seguirla". De hecho, ya viajó por ella a Barcelona durante el 'Motomami Tour'.

Fans de Rosalía hacen cola en el Palau Sant Jordi para el concierto de esta noche. / Ferran Nadeu

Un buen madrugón

Alejandro, de 24 años, de Barberà del Vallès, se ha levantado este lunes a las 5.30 horas para coger el transporte público y llegar al Palau. "Bastante madrugón, pero valdrá la pena", asegura, convencido. El joven conoció a Rosalía gracias a 'Malamente': "Grabó el videoclip en mi pueblo, en el Baricentro. Me dijeron que había grabado ahí una artista, la busqué y me encantó".

El joven, que es actor, celebra el trabajo que hay detrás del 'show': "Me gusta mucho el teatro. Se ha formado como bailarina, que no es nada fácil, y me parece admirable". Hoy llega preparado para la ocasión con un estilismo trabajado al detalle. "Le pedí a la inteligencia artificial que me ayudara con el 'outfit' -que será todo blanco-. Llevaré piedrecitas por la cara y una cruz, que no puede faltar".

Fans de Rosalía hacen cola en el Palau Sant Jordi para el concierto de esta noche. / Ferran Nadeu

"Más minimalista"

Anna y Sara, que llevan esperando desde las 7:30 con su entrada VIP 'Early Access', son fans de Rosalía desde 'Los Ángeles', su primer disco, y han ido a todos sus conciertos desde 'El mal querer'. "Me gusta mucho la puesta en escena, cómo plasma sus ideas", destaca Sara, que ha visto algunos momentos del concierto por las redes sociales. Anna, por su parte, ha intentado esquivar el contenido sobre el concierto para mantener el factor sorpresa.

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A su lado están Miguel y Alex, a los que acaban de conocer, que se encuentran a las puertas del recinto desde las 6.30 horas. "Yo esperaba un poco más. Se hablaba de un escenario tipo catedral y ha sido más minimalista de lo que se creía", apunta Miguel, mientras Alex añade: "Todos dicen que en persona esto gana mucho más".