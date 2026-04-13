46.000 personas han participado en dos meses en actividades de Barcelona 2026 Capital Mundial de la Arquitectura

46.000 personas han participado en actividades de Barcelona 2026 Capital Mundial de la Arquitectura desde que la capitalidad comenzó el 12 de febrero, y 11.000 han visitado la maqueta de la gran Barcelona, del Llobregat al Besòs, a escala 1/1.500 y de 84 metros cuadrados, informó Jaume Collboni en la presentación institucional de los actos que la capital catalana desplegará para celebrar la distinción concedida por la UNESCO.

Presentación institucional diferida, tenía que haber sido el 12 de febrero, pero la alerta máxima por viento, había que llevar piedras en los bolsillos y casco como mínimo de saltador de esquí en Garmisch-Partenkirchen si eras lo bastante irresponsable para salir de casa, obligó a cancelarla. Finalmente tuvo lugar este lunes en el patio de la Casa de la Arquitectura de Barcelona, la antigua sede de la editorial Gutavo Gili, joya racionalista obra de Joaquim Gili Moros y Francesc Bassó Birulés. No fue un escenario casual. El alcalde resaltó que ya es un legado de Barcelona Capital Mundial de la Arquitectura, "un nuevo equipamiento ciudadano". La maqueta de Barcelona que ahí se expone va camino de ser el icono de la celebración.

Política pública

Collboni reivindicó que de nuevo Barcelona vuelve a pensar en la arquitectura y el urbanismo como "política pública" esencial para ejercer el "derecho a quedarse en la ciudad", muy en entredicho actualmente ese derecho. El alcalde animó a los barceloneses a hacer una cosa que les gusta casi tanto como fardar de que conocen un bar 'auténtico' con anchoas de primera. "Cada barcelonés lleva un arquitecto dentro -consideró-. Dejémoslo salir".

Jaume Collboni, Francisco David Lucas y Sílvia Paneque, en el patio de la Casa de l'Arquitectura, este lunes / Jordi Otix

Ambición política

Regina Gonthier, presidenta de la Unión Internacional de Arquitectos, la entidad que eligió Barcelona como la sede de su congreso de 2026, elección que lleva aparejada la capitalidad de la arquitectura de la UNESCO, destacó en un vídeo la "ambición política" de la cita barcelonesa, que del 28 de junio al 2 de julio reunirá a 10.000 arquitectos de todo el mundo. "Barcelona ha elaborado un programa excelente en el sentido de potenciar la arquitectura como herramienta cultural y política de transformación", indicó. Hubo más parabienes en vídeo de Lazare Eloundou Assomo, director de Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Siglo XXI

Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, anunció en abril de 2026 que el siglo XXI será el de "la nueva industria verde", mientras que Francisco David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, mencionó como si fuera un pariente lejano "los graves problemas de crisis habitacional" en los que se enmarcan el congreso y la celebración, con la esperanza de que ambos aporten un "mensaje de optimismo".

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Las actuaciones de Marc Vilajuana, Laia Santabach y la banda de Dario Barroso, derivando hacia el final a ecos rumberos de 1992, y Mar Pujol acompañada por Dario Barroso, Tramel Levalle y Alan Pribiz fueron salpicando el acto, conducido por Marga Socias.