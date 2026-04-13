La nueva 080 frente al Mediterráneo arranca con un cónclave de gurús europeos de moda previo a 4 días de 26 desfiles y actos paralelos

Antes de los desfiles, antes de las fotos de 'street style' y antes de que las colecciones empiecen a circular por redes y corrillos del sector, la 080 Barcelona Fashion ha decidido poner el foco en algo menos inmediato y bastante más revelador: las ideas. La 37.ª edición de la pasarela catalana arranca este lunes en su nuevo escenario del Port Vell, frente al Mediterráneo, con dos jornadas consagradas a la moda de autor europea y a los grandes debates que atraviesan hoy la industria.

El encuentro se celebrará los días 13 y 14 de abril en Tinglados (Moll Oriental, 3, Barcelona), un conjunto de naves portuarias de principios del siglo XX que hoy conforma un espacio singular donde la arquitectura histórica se combina con vistas privilegiadas al Mediterráneo.

No es un aperitivo ni una actividad satélite sin más. Es, en realidad, una forma de marcar territorio. Antes de que la pasarela despliegue su calendario de desfiles, Barcelona se convertirá durante dos días en punto de encuentro para diseñadores, instituciones y algunas de las voces más influyentes del pensamiento y la gestión de la moda en Europa.

Los Tinglados acogerán las Jornadas Internacionales de la Moda de Autor Europea, una cita impulsada por la Asociación de Creadores de Moda de España y la Fundación Academia de la Moda Española que quiere colocar sobre la mesa asuntos que van mucho más allá del dobladillo de temporada: identidad, internacionalización, innovación, sostenibilidad, educación y futuro.

Parrilla estelar

De hecho, el nivel de los invitados da la medida de la ambición de esta apertura. Pasarán figuras como el filósofo Gilles Lipovetsky, una de las voces más citadas para pensar la moda como fenómeno cultural; la periodista y ensayista Dana Thomas, autora de 'Fashionopolis'; Pascal Morand, secretario ejecutivo de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode; Carlo Capasa, presidente de la Camera Nazionale della Moda Italiana; Cecilie Thorsmark, directora ejecutiva de Copenhagen Fashion Week, y Sara Sozzani Maino, vinculada a Fondazione Sozzani y Milan Fashion Week. Un cartel que sitúa a Barcelona, al menos durante dos días, en el centro de la conversación europea sobre creatividad, industria y futuro.

La elección del marco tampoco es inocente. La nueva ubicación de la 080 Barcelona Fashion, abierta al mar y a la ciudad, acompaña bien el mensaje de una edición que quiere subrayar su vocación internacional y su deseo de ampliar conversación. Primero, desde la reflexión. Después, desde la exhibición. Porque será ya del 14 al 17 de abril cuando llegue la parte más visible del calendario, con 26 presentaciones de firmas consolidadas, nombres internacionales y talentos emergentes.

Pasarela ecléctica

Por la pasarela pasarán marcas como Custo Barcelona, Dominnico, Escorpion, Simorra o Adolfo Domínguez, que se estrena en la plataforma, junto a otras etiquetas que refuerzan el perfil ecléctico y global del certamen. Pero la 080 hace tiempo que quiere ser algo más que una sucesión de salidas a pasarela. También por eso mantiene un programa paralelo que mezcla industria, divulgación y contacto con el público, con espacios como el Open Area, la 080Spot_Spain Gallery o la nueva edición de 080 Beyond Crafts.

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En ese ecosistema más amplio también encaja Barcelona Fashion Forward, el programa que impulsa nuevas voces de la escena local y que, dentro de esta edición, volverá a dar visibilidad a creadores como Boulard, Guillermo Justicia, Rubearth y Tania Marcial. Una manera de recordar que la moda no solo vive de grandes nombres, sino también de la cantera que empuja desde abajo.