Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RosalíaIrán Estados UnidosTrump OrmuzArtemis 2Estafas telefónicasBarcelona RosalíaElecciones HungríaFlotilla GazaFestivo 23 abrilRenta 2025
instagramlinkedin

Inicio de gira

Gira 'Lux' de Rosalía: este es el 'setlist' del concierto en Barcelona (más de 20 canciones y varias sorpresas)

MULTIMEDIA | Rosalía antes de ser una Diosa: así han evolucionado sus conciertos

Última hora del concierto de Rosalía, hoy en Madrid, en directo

Rosalía, durante la actuación de 'Berghain'.

Rosalía, durante la actuación de 'Berghain'. / SHARON LOPEZ

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El 'Lux tour' de Rosalía llega a Barcelona este lunes, su casa, donde ha reservado cuatro fechas: 13, 15, 17 y 18 de abril, en el Palau Sant Jordi. Inició su camino en Lyon (Francia), la primera ciudad en el que la artista catalana presentó su cuarto disco. En la primera actuación se contestaron muchas de las preguntas que planteaban sus seguidores, empezando por si sería un directo con orquesta o si se atrevería con el ballet.

Las respuestas a estas dos fueron, en ambos casos, sí. Y expectantes estaban sus fans por saber el 'setlist' de la gira de 'Lux', un 'show' con protagonismo absoluto, claro, para el cuarto disco de la catalana con pinceladas de sus anteriores trabajos. Eso sí, sorprende que no haya ni una concesión a 'El mal querer'.

Setlist del concierto de Rosalía

Salvo cambios de última hora, a continuación, todas las canciones que interpretará Rosalía en Barcelona:

1. Sexo, violencia y llantas

2. Reliquia

3. Porcelana

4. Mio Cristo Piange Diamanti

5. Berghain

6. Saoko

7. La fama

8. La combi Versace

9. De madrugá

10. El redentor

11. Can’t Take My Eyes Of You – I love you baby (covers)

12. La perla

13. Sauvignon Blanc

14. La Yugular

15. Dios es un stalker

16. La rumba del perdón

17. Cuuuute

18. La noche de anoche

19. Bizcochito

20. Despechá

21. Novia robot

22. Focu ’ranni

Noticias relacionadas

23. Magnolias

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Isabel Allende: 'Me honra que se prohíba 'La casa de los espíritus' en Estados Unidos; quiere decir que la consideran peligrosa
  2. Francia repatria su oro de EEUU y se distancia (aún más) de la Administración Trump
  3. Rosalía inspira a Andrea Fuentes: el equipo de natación artística usará dos canciones de LUX en sus coreografías
  4. Cuando Rosalía era todavía Rosalía Vila: del club de jazz al tablao flamenco en sus trepidantes años previos del fenómeno
  5. Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
  6. Dos vecinas de Sabadell demandan a la Sareb después de que les reclamaran 3 millones de euros por una hipoteca que no solicitaron
  7. Dos años del caso Begoña: cinco delitos, un jurado popular y un juez a punto de jubilarse que quiso implicar a Bolaños
  8. España descarta problemas de suministro en sus aeropuertos porque produce el 80% del queroseno que consume

Gira 'Lux' de Rosalía: este es el 'setlist' del concierto en Barcelona (más de 20 canciones y varias sorpresas)

Bruce Springsteen se la juega con su gira anti-Trump

Bruce Springsteen se la juega con su gira anti-Trump

Las casas como obras de arte: Barcelona invita a descubrir al arquitecto Kazuo Shinohara

Las casas como obras de arte: Barcelona invita a descubrir al arquitecto Kazuo Shinohara

La reflexión de un turista irlandés tras vivir la Semana Santa en Sevilla: "Un fenómeno así sería prácticamente imposible en mi país"

La reflexión de un turista irlandés tras vivir la Semana Santa en Sevilla: "Un fenómeno así sería prácticamente imposible en mi país"

Gira de Rosalía, en directo: última hora de los conciertos 'Lux' en el Palau Sant Jordi de Barcelona

Gira de Rosalía, en directo: última hora de los conciertos 'Lux' en el Palau Sant Jordi de Barcelona

Conciertos ‘Lux Tour’ de Rosalía en Barcelona: horarios, apertura de puertas del Palau Sant Jordi, accesos y cómo llegar en transporte público

Conciertos ‘Lux Tour’ de Rosalía en Barcelona: horarios, apertura de puertas del Palau Sant Jordi, accesos y cómo llegar en transporte público

Música más allá de Spotify: el regreso de los formatos que invitan a escuchar con calma

U2 hace examen de conciencia y apunta a su resurrección en 'Easter lily'

U2 hace examen de conciencia y apunta a su resurrección en 'Easter lily'