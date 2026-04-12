La Barcelona de Rosalía: de su vida de estudiante en el Raval a los rincones que protagonizan sus videoclips

"Crecí y el descaro lo aprendí por ahí por Barcelona", canta Rosalía en su tema ‘Reliquia’, de su último disco, ‘Lux’. La trayectoria de Rosalía no se entiende sin su formación musical en la capital catalana y sin esa osadía que cultivó en sus calles. Mucho antes de convertirse en un fenómeno global, la artista recorrió aulas y escenarios de la ciudad forjando su identidad musical. Pero también bebió de la vida en sus calles, del bullicio artístico del Raval y la plaza del Macba, y de momentos tan cotidianos como un paseo por la carretera de les Aigües o un pincho de tortilla. Ahora, la de Sant Esteve Sesrovires regresa a la ciudad que la vio nacer reconvertida en una artista internacional con su 'Lux Tour', que llenará el Palau Sant Jordi los días 13, 15, 17 y 18 de abril.

Mapa de la Barcelona de Rosalía

El recorrido por la Barcelona de Rosalía comienza en 2010, cuando se matriculó en el Taller de Músics, en el barrio del Raval, y dio sus primeros pasos en su formación musical. Más adelante, entre 2012 y 2014, continuó sus estudios superiores en Can Fabra, en el Distrito de Sant Andreu, donde cursó, entre otros, estudios de cante y armonía flamenca. Tras su paso por el centro, en 2014, Rosalía puso el foco en la investigación académica y entró en la Escuela Superior de Música de Cataluña (ESMUC). La artista estudió cante jondo junto a su profesor José Miguel Vizcaya, más conocido como Chiqui de la Línea, que se convirtió en una pieza clave para el desarrollo de su carrera musical. Durante esos años, lanzó su primer álbum de estudio, 'Los Ángeles' (2017), y, un año más tarde, el aclamado 'El mal querer', que se convirtió en el trabajo de final de grado de su formación en la ESMUC.

Rosalía en el Taller de Músics de Barcelona / TALLER DE MÚSICS

Vida en el Raval

Mientras estudiaba en Barcelona, Rosalía vivió en los barrios de Sant Andreu y el Bogatell. En el primero compartió piso con dos chicos. “No lo volvería a hacer”, aseguró en una entrevista en el pódcast Radio Noia, de Radio Primavera Sound. Y en el segundo tuvo una mejor experiencia: “Me encantó vivir allí, me gustaba mucho poder ir a correr por la playa”. Como buena ‘motomami’, la aritsta confesó en ese mismo programa que le encantaba hacer el recorrido en moto desde la carretera de les Aigües hasta el Raval, para después entretenerse por la calle Joaquim Costa, algo que sigue haciendo cuando visita la ciudad.

En esa misma zona, otro sitio fundamental en su mapa personal es la plaza dels Àngels de Barcelona, popularmente conocida como la plaza del Macba, que se convirtió en un lugar de encuentro y escuela callejera para artistas de música urbana y trap. De hecho, la cantante aparece en un videoclip de 2014 del rapero madrileño Dano grabado en las inmediaciones del museo en el que sale la de Sant Esteve Sesrovires, Yung Beef, Steve Lean o Cecilio G.

Rosalía, a la derecha, en el videoclip de 'Saturno', con Dano en el centro. / 'Saturno'

Protagonista de videoclips

Barcelona también se ha colado directamente en su música. En el álbum ‘El mal querer’ se encuentra la canción ‘Bagdad’, inspirada en el club de striptease homónimo del Paral·lel. Y la ciudad se ha convertido en el escenario de algunos de sus videoclips, como el de ‘Malamente’, donde tienen más protagonismo otros puntos del área metropolitana, como Badalona o L'Hospitalet de Llobregat, pero también aparecen algunas zonas industriales de Barcelona. Por ejemplo, las famosas escenas del nazareno en monopatín fueron grabadas en Marina y Poblenou, en la zona sur de la avenida Meridiana, frente a las vías del tranvía y en el ‘skatepark’ de la Mar Bella.

Esa conexión también se vio en 2023, cuando Rosalía homenajeó la vida nocturna de Barcelona en el videoclip de ‘Vampiros’, canción surgida en el EP ‘RR’, cuando mantenía una relación sentimental con Rauw Alejandro -llegando a comprometerse-. Dirigido por Stillz y producido por CANADA, la pareja recorre por la noche el barrio del Raval, el Gòtic, el mítico Bar Marsella y la conocida churrería J. Argilés, de la calle Marina.

Pasión gastronómica

Más allá de la música, la Barcelona de Rosalía también se construye a través de su pasión gastronómica. Uno de los establecimientos que más ha frecuentado la cantante es Malparit, un local del Eixample, donde, en una de sus últimas visitas junto al actor Emilio Sakraya, con quien en aquel momento parecía que iniciaba un romance, escribió en uno de sus platos "Què bo estava tot". Allí probaron el tartar de atún y el tataki de carne. Con el intérprete también visitó el Bar Lombo, un restaurante italiano contemporáneo creado por el chef Eugeni de Diego.

A finales de diciembre del año pasado, la artista comió junto a la modelo Loli Bahia, su actual pareja, en Bodega La Palma, una histórica del Gòtic, y en el Bar Bocata, en Travessera de Gràcia. Además, la tortilla de patatas favorita de la cantante está en el Raval, en El Bar El Pollo, como confesó en X hace unos años, y, según ha ido desvelando, también le gusta La Panxa del Bisbe, los italianos Xemei y Le Cucine Mandarosso, y algunos locales de alta cocina, como Estimar, y el japonés Shunka.

Plato firmado por Rosalía en Malparit / Malparit

Últimas visitas a Barcelona

Ya convertida en una estrella mundial, en 2023, Rosalía cambió el Raval por el Eixample y se alojó durante unos meses en la Casa Burés, una finca modernista transformada en apartamentos de lujo, ideada por el arquitecto Francisco Berenguer, amigo íntimo de Gaudí. En uno de sus balcones se hizo las fotografías promocionales con la camiseta del Barça de edición limitada con la tipografía ‘Motomami’. Durante esas semanas, la cantante también se dejó ver por la fiesta Bresh de la sala Apolo junto a Rauw Alejandro. La entonces pareja subió al escenario para bailar el tema ‘Punto 40’, del puertorriqueño, delante de miles de seguidores. Según desveló la cantante en la entrevista con Radio Noia, Apolo es una de sus discotecas favoritas en Barcelona y ya la frecuentaba cuando vivía en la ciudad.

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A pesar de su magnitud internacional, Rosalía ahora intenta mantener ese vínculo con la cultura de Barcelona cada vez que pasa unos días por la ciudad. Prueba de ello es que, durante una de sus últimas estancias en la capital catalana, la artista sacó unos minutos para acercarse a la sala Beckett y disfrutar de la obra ‘Del fandom al troleig. Una sàtira del bla bla bla’, de Berta Prieto. Porque, más allá del fenómeno global, la historia de cantante sigue anclada en esas calles donde creció y aprendió -como ella misma canta- el descaro.