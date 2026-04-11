El Teatre Nacional de Catalunya se alía con el Ayuntamiento de Paiporta para reconstruir el municipio tras la dana

El Ayuntamiento de Paiporta y el Teatre Nacional de Catalunya han rubricado este viernes el acuerdo de colaboración institucional por el que la entidad impulsará la reconstrucción social y cultural del municipio.

Concretamente el TNC aportará asesoría técnica en la reconstrucción de l'Auditori, arrasado por la dana, donará 250 libros y traducciones de temática teatral a la biblioteca municipal y compartirá la organización y la programación conjunta de giras y actividades culturales.

Visita de la consellera de Cultura catalana

“La cultura es el cuarto pilar del estado de bienestar y es un derecho”, ha señalado a su llegada a Paiporta la consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Sonia Hernández, “por ello, queremos aportar nuestro granito de arena para la recuperación cultural del municipio”. La mandataria ha llegado acompañada del presidente del Consell d'Administració del TNC, Joan Francesc Marco, quien asesorará sobre cuestiones técnicas, y la directora artística del TNC, Carme Portaceli.

El alcalde, Vicent Císcar, y la corporación municipal han recibido a la comitiva a las puertas del ayuntamiento, donde la consellera ha firmado en el libro de honor y le han obsequiado con la ‘Rajola margarida’, un símbolo del municipio relacionado con el Museu de la Rajoleria.

El alcalde, Vicent Císcar, con la consellera, Sonia Hernández, y la corporación municipal. / Celeste Martínez

Reconstruir el auditorio "con más calidad"

Hernández se ha emocionado al recordar el episodio de la dana que azotó duramente a Paiporta: "Estamos y estaremos aquí", ha puntualizado. Ese sentimiento también la ha invadido al comentar como los propios trabajadores del TNC "han traído libros de sus propias casas" para aumentar los fondos de la biblioteca de Paiporta.

De igual modo, ha puesto en valor los equipamientos del TNC que son "de primer nivel y un referente en las artes escénicas", y de los que se beneficiará el Auditorio de Paiporta. "Esta es nuestra voluntad de contribuir al bien común", ha matizado, añadiendo que "no se trata de una acción aislada", puesto que otro de los departamentos también está trabajando en la recuperación del archivo municipal de Catarroja.

La firma del convenio entre la consellera de Cultura de Catalunya, Soni Hernández, y el alcalde, Vicent Císcar. / Celeste Martínez

Por su parte, Císcar ha destacado que el acuerdo permitirá reconstruir el Auditorio “con más calidad, mejor equipamiento y con visión de futuro” y de la mano de una comunidad con la que "mantenemos vínculos identitarios y con la que compartimos el amor por nuestras raíces y nuestra tierra". Ambos dirigentes han destacado la importancia de la cooperación entre instituciones en momentos como estos de emergencia.

Noticias relacionadas

Tras la rúbrica, las autoridades han visitado la biblioteca municipal y el Auditorio. En estos momentos la recuperación del Auditorio, que fue devastado por la riada, se encuentra en fase de redacción de proyecto en manos de la empresa pública Tragsatec y cuenta con un presupuesto de 6,7 millones de euros, que se subvencionarán con fondos estatales.