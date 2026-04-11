Segura y Torrente, rompiendo la taquilla sin piedad

Con más de 23 millones de euros recaudados, 'Torrente Presidente' es la película más taquillera de la saga a la que pertenece, la séptima película española más taquillera de la historia en nuestro país -todo apunta a que´llegará a ser la quinta- y la segunda película para mayores de 16 años más taquillera en España de la historia. La sexta entrega de ‘Torrente’, además, ha obtenido más del 50% del total de la recaudación del cine español en lo que va de año; dicho de otro modo, ella sola ha ganado más que todas las demás películas españolas exhibidas.

Muy atrás, pues, quedan los años en los que su creador, director y protagonista, Santiago Segura, participaba en concursos televisivos como ‘No te rías que es peor’ y ’Vivan los novios’ para obtener el dinero necesario para financiar cortometrajes con los que se dio a conocer como ‘Evilio’ (1992), ’Perturbado’ (1993) -que le proporcionó su primer Goya- o ’Evilio vuelve (El purificador)’ (1995). Y poco queda a estas alturas, asimismo, del halo de celebridad ‘underground’ del que Segura se vio envuelto gracias a su trabajo interpretativo a las órdenes de Álex de la Iglesia tanto en ‘Acción mutante’ (1993) como en ‘El día de la bestia’ (1995), gracias al que ganó el Goya al mejor actor revelación.

Cuando en su día se estrenó ‘Torrente, el brazo tonto de la ley’ (1998) -que acabaría dando a Segura su tercer Goya, este a la mejor dirección novel-, fue aclamada por público y crítica por su retrato esperpéntico del personaje titular, un policía fascista, homófobo, misógino, racista y alcohólico del que entonces parecía evidente que había sido concebido a modo de sátira salvaje de una España rancia, cateta y grosera que se creía un mero residuo del franquismo y, por tanto, cosa del pasado. Aquella saludable carga política, eso sí, fue diluyéndose cada vez más a medida que la película acumulaba sus cuatro primeras secuelas, todas ellas éxitos de taquilla aunque cada una peor recibida por la crítica que la anterior.

Un poder financiero

Entretanto, Segura intensificó su labor como productor al fundar en 2003 la empresa Bowfinger International Pictures, con el tiempo convertida en poder financiero esencial del cine español a través de un catálogo de comedias destinadas al público familiar e ideario claramente conservador que han resultado ser infalibles cara a la taquilla, entre las que destacan las cinco entregas de la saga ’Padre no hay más que uno’ y las dos de la saga ‘¡A todo tren!’. En solo cinco días llega a la cartelera la última de ellas, ‘La familia Benetón +2’.

El viraje que la imagen de Segura ha experimentado en ese proceso resulta relevante a la hora de contextualizar las imponentes cifras acumuladas con insólita rapidez por ‘Torrente presidente’. Considerando que nuestro presente experimenta el auge de la extrema derecha y su especial aumento de popularidad entre los jóvenes, el peligro de que un personaje, su protagonista -recordemos, concebido a modo objeto de burla- se convierta en ejemplo a seguir resulta más cercano que nunca, en buena medida porque el propio Segura lo ha venido alimentando a través de ciertas declaraciones públicas evidentemente cercanas a los postulados de la ultraderecha, e impropias de alguien que se declara de izquierdas. Mientras, eso sí, la taquilla sigue rendida a él.