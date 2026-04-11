La misión Artemis 2 de la NASA regresa a la Tierra: 10 películas, documentales y series para volver a la Luna

54 años del último viaje a la Luna, la misión Artemis 2 ha despertando un auténtico 'Moon joy' que trasciende lo científico para convertirse en excitante fenómeno cultural. Ver a la nave Orion surcar el espacio profundo y las maravillosas imágenes que sus tripulantes han enviado desde el lado oculto de la Luna ha reactivado una fascinación que el cine y la televisión nunca llegaron a abandonar del todo. Si buscan profundizar en la épica de este regreso lunar o necesitan consuelo audiovisual mientras se asimilan los hitos de la misión, la ficción ofrece un plan perfecto. Del rigor documental de los pioneros a las ucronías que imaginan ciudades lunares, esta selección de diez títulos imprescindibles permite volver a nuestro satélite desde el salón de casa. Un viaje de ida y vuelta que conecta la nostalgia del Apolo con la ambición exploradora de Artemis.

El director de ‘La La Land’ escapa de la órbita hagiográfica para filmar el aislamiento (en todos los sentidos) de Neil Armstrong, el primer hombre sobre la Luna. Una experiencia física, casi táctil, que nos introduce en cápsulas que crujen y nos recuerda que el viaje lunar fue un desafío casi suicida. La hipertensa secuencia del alunizaje es un prodigio de diseño sonoro y visual, pura angustia en tiempo real. Un retrato seco y directo, taciturno y antiheroico, sobre el precio emocional que pagaron quienes abrieron el camino que Artemis aspira a reasfaltar. Disponible en alquiler en Apple TV, Rakuten, Google Play y Prime Video.

Mucho antes de los planes actuales para la minería lunar, el hijo de David Bowie dirigió este filme hoy de culto sobre la gestión de recursos en el satélite. Sam Rockwell interpreta a un operario en una base extractiva de helio 3 cuya misión está marcada por la soledad absoluta y que un día descubre que no está solo, o quizá sí. Es ciencia ficción humanista que reflexiona sobre la identidad y la ética corporativa en la nueva frontera espacial. Su atmósfera detallista, casi artesanal, la convierte en una pieza clave para entender la psicología del astronauta en misiones de larga duración. Una pequeña joya del género que cuestiona qué humanidad llevaremos a las estrellas. Disponible en Filmin.

En efecto: «Houston, tenemos un problema». Y de los gordos. Ron Howard documenta con precisión quirúrgica y vocación espectacular el accidente que impidió el alunizaje de la misión en 1970. La Luna funciona aquí como asistencia gravitatoria para el retorno a la Tierra, un concepto que enlaza directamente con la trayectoria ejecutada por Artemis 2. Es, en verdad, un homenaje al rigor técnico y a la coordinación con el centro de control en Houston, los héroes en la sombra. Disponible en Movistar Plus+ y SkyShowtime.

Todd Douglas Miller utiliza metraje original de la NASA filmado en 70mm, restaurado con una nitidez abrumadora, para narrar la misión a la Luna de 1969 sin voces en off ni entrevistas retrospectivas. La ausencia de filtros permite apreciar la magnitud real del cohete Saturno V y la fragilidad del Eagle descendiendo sobre el polvo lunar. Es la referencia visual definitiva para entender la escala del desafío que ha afrontado la NASA con la nueva tecnología de la nave Orion. Disponible en alquiler en Apple TV, Rakuten TV y Prime Video.

Bajo el formato hoy casi olvidado de ‘found footage’, esta cinta maldita del director español explora las teorías conspiranoicas sobre una misión secreta posterior al Apolo 17. Aunque se aleja del rigor científico de Artemis, su atmósfera de realismo sucio y claustrofóbico captura el miedo atávico a lo desconocido en la cara oculta de la Luna. Es una propuesta de terror espacial que juega con la idea de por qué tardamos tanto en volver y qué peligros podrían esconderse en los cráteres donde nunca da el sol. Un ejercicio de estilo tan verosímil que obligó a la NASA advertir de que, ojo, todo era pura ficción. Disponible en Blu-ray y DVD.

El director de ‘Boyhood’ utiliza la animación para reconstruir la atmósfera social de Houston durante la carrera espacial. La película mezcla la crónica costumbrista con una fantasía infantil sobre una misión secreta, sirviendo como análisis sociológico de cómo la Luna marcó las aspiraciones de toda una generación de niños estadounidenses, hoy 'boomers' seguramente desencantados. Un nostálgico ejercicio de memoria que explica por qué el regreso actual con Artemis está teniendo carga simbólica tan potente en la cultura popular. Dotada de un delicado sello 100 por 100 Linklater, el filme es una delicia visual que reivindica el derecho a soñar con otros mundos desde el patio de casa. Disponible en Netflix.

Aunque el viaje final apunta a Júpiter y más allá de las estrellas, el acto central de la obra maestra de Kubrick en la base Clavius, ese punto desde el que emerge el fascinante monolito negro, sigue siendo el retrato más realista de una Luna habitada. Rodada antes del alunizaje real, su precisión técnica en las maniobras de aproximación y la recreación de la gravedad lunar no han sido superadas. Seguramente, el eslabón perdido entre la ciencia y el arte, una visión que anticipó todo lo que el proyecto Artemis busca establecer: bases permanentes, rutinas espaciales y el misterio de lo que aguarda bajo el polvo gris lunar. Disponible en Movistar Plus+, Filmin y HBO Max.

El kilómetro cero de nuestra obsesión por el satélite. Esta obra fundacional disparó un cohete al ojo de la Luna mucho antes de que la física de motores fuera una realidad. Es una fantasía teatral que hoy vemos con ternura, pero que encierra el germen de la curiosidad humana y la gramática misma de la ciencia ficción cinematográfica. Un documento histórico de apenas 14 minutos que sigue siendo el icono visual más poético de la historia del cine espacial, con permiso, acaso, de ese hueso lanzado al espacio por un mono en '2001' y convertido, en una elipsis de miles de años, en nave espacial rumbo a la Luna. Disponible en Mubi y en alquiler en Prime Video.

Es la serie que mejor dialoga con el presente de Artemis. Esta ucronía plantea qué habría pasado si la carrera espacial nunca se hubiera detenido tras el alunizaje soviético semanas antes del Apolo 11. A lo largo de sus temporadas (se acaba de estrenar la quinta), muestra la evolución tecnológica hacia bases permanentes, la militarización del satélite y la extracción de hielo en los polos. Su rigor en los procedimientos técnicos y su capacidad para imaginar una Luna habitada la convierten en la ficción de referencia para entender nuestro futuro a corto plazo. Una epopeya que convierte la Luna en el primer paso de un destino manifiestamente interplanetario que no entiende de fronteras. Disponible en Apple TV+.

Desde Corea del Sur llega esta infravalorada miniserie que sitúa la acción en una estación lunar de investigación en un futuro de escasez hídrica. La trama se centra en la recuperación de muestras y los riesgos biológicos en entornos extraterrestres. Explora el lado más inhóspito del satélite y las dificultades logísticas de mantener una base operativa, un tema muy presente en las discusiones actuales sobre la minería en el polo sur lunar. Disponible en Netflix.