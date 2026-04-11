Kid Koala, de mago con el giradiscos a cineasta para toda la familia

Aunque ya ha traspasado la barrera de los 50, el sobrenombre Kid Koala, pequeño koala, sigue encajándole como un guante a Eric San un cuarto de siglo después de que lo diera a conocer al mundo con el lanzamiento de su primer álbum, ‘Carpal Tunnel Syndrome’, aún hoy considerado un hito fundamental del ‘turntablismo’ o, para entendernos, el uso de los platos giratorios y las mesas de mezclas no solo para reproducir sonidos sino también como instrumentos para crearlos.

"Sigo teniendo esta enorme capacidad de asombro", reconoce él mismo. "Siento que no dejo de aprender, ni de maravillarme como lo hacía cuando era niño". Y ahora, tras hacer carrera explorando las fronteras entre distintas formas de expresión creativa con el fin de difuminarlas, el canadiense ha añadido la dirección de películas animadas a su repertorio de habilidades. "En el mundo de la animación, el alcance de lo posible es mucho más amplio que en la vida real", opina. "La gravedad no existe, y hasta las situaciones más locas pueden resultar creíbles. Es pura magia".

Exploración del abandono

Adaptación de su segunda novela gráfica, publicada en 2009, ‘Mi robot favorito’ es una fábula conmovedora que explora temas como el abandono, el duelo y la soledad a través del relato, carente por completo de diálogos, de una joven exploradora espacial y su robot acompañante, cuya estrecha relación se rompe cuando ella emprende una misión espacial y el androide se queda solo en la Tierra. "Como la mayoría de mis creaciones, este proyecto me ayudó a dar sentido a las emociones que estaba atravesando. Creé esa historia para superar el dolor que sentí cuando falleció mi abuela", cuenta Kid Koala, nacido en Vancouver de padres hongkoneses. “Uno de mis recuerdos de infancia más queridos es ver las películas de Charlie Chaplin con ella. Venía a visitarnos a Canadá y no hablaba ni una palabra de inglés. Esas eran las únicas películas que podíamos compartir juntos. Al ver cómo la hacían reír, recuerdo pensar: ‘Cuando sea mayor, quiero crear este tipo de energía en una sala’. Eso es lo que siempre he perseguido con todo lo que he hecho”.

Cuando sucedió aquella muerte, Kid Koala estaba esperando la llegada de su primera hija. "No dejaba de rememorar muchos momentos que había pasado con mis abuelos y marcaron mi forma de entender la vida, y al mismo tiempo también pensaba en la cría y en el tipo de padre que podría ser para ella". Poco después del nacimiento de la niña, muchos antes de que la película existiera, ya había compuesto una banda sonora para ella. "Su cuna estaba muy cerca de mi piano, así que me dedicaba a componer con una mano y estaba pendiente de ella con la otra".

Infancia inmersiva

Su afinidad por la narración a través de la mezcla de imágenes y sonidos, recuerda, procede de su propia infancia. "De niño me pasaba horas escuchando y leyendo discos de cuentos ilustrados. El vinilo incluía narración, música y efectos de sonido, y el libro que vendían junto a él aportaba imágenes y texto. Era una experiencia totalmente inmersiva". Para él, el proceso de creación de ‘Mi robot preferido’ no ha sido muy distinto de las técnicas que a menudo utiliza para componer música. "El ‘scratching’ se basa en el manejo de pequeños fragmentos de sonido, y la animación consiste en el de pequeños fragmentos de movimiento, así que ambas formas de expresión requieren una gran atención al detalle".

Una tercera fuente de inspiración para la película, añade, son los espectáculos con decorados en miniatura, títeres y música y cámaras, que interpretó en directo desde 2015, como ‘Nufonia Must Fall’ -basado en su primera novela gráfica- y ‘The Storyville Mosquito’. "Durante esas giras entendí que no necesitas bombardear al público constantemente con ruido y velocidad, y que es importante permitir que los momentos emotivos respiren, y dejar espacio para que el público los conecte con sus propios recuerdos y sus experiencias".

La música, esencial

Teniendo en cuenta que Kid Koala ha explorado géneros tan diversos como el hip hop, el jazz, la música clásica y el house, que ha teloneado a bandas como Radiohead, Beastie Boys y Arcade Fire, y que ha contribuido a bandas sonoras de películas como ‘El gran Gatsby’ (2013), ‘Looper’ (2012) y ‘Baby Driver’ (2017), de ningún modo sorprende que la música sea un elemento esencial de su debut como cineasta. "Invité a algunas de mis cantantes favoritas para que colaboraran en ella. Incluye algunas canciones originales de Karen O y Mariana Vieira, así como versiones de clásicos como ‘Fly Me to the Moon’ o ‘Moon River’ interpretadas por Emiliana Torrini o Matha Wainwright y también canciones nuevas que escribí para Meaghan Smith y Trixie Whitley".

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En parte a través de esas melodías, confía en que ‘Mi robot favorito’ ayude a sus espectadores cuando necesiten procesar el duelo igual que le ayudó a él. "Recuerdo que, cuando mi hija se dio cuenta de que el pececito que tenía como mascota estaba a punto de morir, en lugar de dejarse invadir por el desconsuelo empezó a hacerle fotos para acumular recuerdos de su ser querido. Los niños tienen una gran inteligencia emocional, y son mucho más capaces que los adultos de entender que la muerte es parte de la vida. Y, en buena medida, mi película es una reivindicación de la necesidad de contemplar el mundo con una mirada infantil".