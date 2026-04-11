Gore Verbinski: "Me parece aberrante que usemos la IA para contar historias o crear música"

Gracias a la saga ‘Piratas del Caribe’, de la que dirigió sus tres primeras entregas, se convirtió en uno de los cineastas más cotizados de Hollywood, y justo después ganó el Oscar a la Mejor Película de Animación gracias al western ‘Rango’ (2011). Pero su siguiente trabajo, ‘El llanero solitario’ (2013), fracasó estrepitosamente en la taquilla, y a causa de ello perdió el favor de la industria. Ahora ha estrenado ‘Buena suerte, pásalo bien, no mueras’, en la que mezcla la ciencia-ficción, la comedia negra y el terror tecnofóbico para reflexionar sobre asuntos como nuestra dependencia de las pantallas, la normalización de la violencia con armas de fuego y, sobre todo, la amenaza encarnada por la inteligencia artificial. En concreto, la película contempla a un hombre misterioso (Sam Rockwell) llegado del futuro con una misión urgente: reclutar a varios clientes de un restaurante para que lo ayuden a salvar al mundo de una IA superpoderosa.

Según se mire, ‘Buena suerte, pásalo bien, no mueras’ puede verse como una comedia, una tragedia o una película de terror. ¿Cómo la definiría usted?

Es una película que habla de asuntos muy serios, y de perspectivas de futuro sin duda aterradoras, pero que al mismo tiempo usa el humor para proponer ciertas reflexiones al espectador, del mismo modo que a veces ingerimos medicina mezclada con algo dulce para hacer que el trago sea menos amargo. La comedia, ya se sabe, suele ser terapéutica. Si no somos un poco traviesos, nos cegamos frente al absurdo de la vida. Espero que el público ría y llore al verla, pero sobre todo quiero que después tengan conversaciones y discusiones, que discrepen sobre los peligros que plantea.

¿Refleja la película sus propios miedos sobre el potencial destructor de la IA?

En realidad, la inteligencia artificial puede resultarnos de gran utilidad cara a la resolución de algunos de los grandes problemas que nuestra sociedad afronta. El problema es que su desarrollo y su evolución se basa en el estudio de lo que los humanos compramos, de lo que odiamos y, peor aún, de aquello que nos mantiene pegados a las pantallas. Por eso, estamos haciendo que su funcionamiento se base en nuestros peores atributos. Nosotros la hemos creado, y la estamos educando de forma nefasta.

¿Cree que el miedo a que la IA acabe dominando la industria del cine es fundado?

Por un lado, profesionales como actores o creadores de efectos visuales se quejan de que la nueva tecnología les roba su arte pero, por el otro, las empresas que la desarrollan se justifican asegurando que “si no lo hacemos nosotros, lo harán los chinos". Es complicado. Que intentemos usar la IA para contar historias, o para crear música u obras pictóricas, me parece aberrante; apliquémosla a la búsqueda de curas para el cáncer, o a la exploración espacial, o bien obliguémosla a que haga trabajos que nosotros no queremos hacer, como cavar zanjas.

Un fotograma de 'Buena suerte, pásalo bien, no mueras' / EPC

Ya existen festivales especializados en cine creado con inteligencia artificial...

Me preocupa muchísimo que la IA empiece a formar parte del proceso creativo, porque encarna la antítesis de la creación. Sí, puedes pedirle que genere una versión de ‘El Padrino’ protagonizada por ranas parlantes y visualmente parecida a las películas de Christopher Nolan, pero no puedes pretender que produzca algo realmente original. Y lo que la mayoría de cineastas andamos buscando es crear obras distintas a todas las que ya existen; lo último que queremos es repetirnos.

‘Buena suerte, pásalo bien, no mueras’ es su primer largometraje desde ‘La cura del bienestar’ (2016). ¿Por qué ha pasado tanto tiempo entre ambos?

A lo largo de todos estos años, he trabajado cada día, sin descanso. Mi equipo y yo trabajamos en una serie musical de animación, de la que incluso llegamos a componer y grabar toda la banda sonora. También hemos desarrollado numerosos guiones, y nos hemos dejado la piel intentando generar interés en ellos. Pero, lamentablemente, a menudo los proyectos que a mí me apasionan no atraen la atención de aquellos que tienen la capacidad para financiarlos. Y lo acepto: yo hago mi trabajo, y ellos hacen el suyo. Por un lado, las plataformas de ‘streaming’ son esclavas del algoritmo; por el otro, los estudios tradicionales no están interesados más que en secuelas y remakes.

Y, aun así, ha logrado producir y estrenar ‘Buena suerte, pásalo bien, no mueras’.

Sí, pero nadie quería financiarla; el proyecto estuvo varias veces a punto de caerse de forma definitiva, y al final contamos con un presupuesto ridículamente bajo para completar la película. Para diseñar el atuendo que luce su protagonista, acudimos a un pequeño almacén de electrónica y nos gastamos un puñado de dólares en una enorme caja llena de chatarra: componentes electrónicos inservibles, tubos viejos, catéteres, cables enredados y circuitos rotos. Toda la película se hizo más o menos del mismo modo. Pero, cuando sientes la necesidad de contar una historia, encontrarás la manera de hacerlo aunque sea usando títeres hechos con calcetines.

Usted empezó su carrera como músico y director de vídeos musicales. ¿Cómo influyó esa experiencia en su trabajo como cineasta?

Siempre he sido un gran fan de bandas de punk rock que despuntaron en los años 90 como Bad Religion y NOFX. Hay algo contestatario en su música, cierto espíritu antisistema, y yo trato de insuflar una energía parecida a todo lo que hago. Pero también me influenció el trabajo de mi padre, que fue físico nuclear e inventor. Trabajaba en un laboratorio y, cuando yo lo visitaba, lo veía experimentar con isótopos radiactivos o hacer mediciones de retrodispersión de radiación gamma. Diría que heredé de él cierto interés en la experimentación.

Si le ofrecieran la posibilidad de dirigir una nueva entrega de la saga ‘Piratas del Caribe’, ¿qué haría?

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Les desearía mucha suerte, y rechazaría educadamente la oferta. Dirigí las tres primeras entregas de la saga, y me enorgullezco mucho del trabajo que hice y de todo lo que aprendí en el proceso, pero ya sé cómo se hacen esas películas. Yo tengo que sentir que me juego la vida con cada nuevo proyecto, que me expongo a peligros. Tengo muchas historias que contar y muy poco tiempo para hacerlo, así que ni puedo repetirme.