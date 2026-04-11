Gira de Rosalía, en directo: última hora de los conciertos 'Lux' en el Palau Sant Jordi de Barcelona

La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó el pasado16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, 'Lux', un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk. Rosalía ya ha llevado el 'tour' a ciudades como París, Milán o Madrid, donde deslumbró durante cuatro noches.

A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.

EL PERIÓDICO de Rosalía, Tema del Domingo La edición impresa de EL PERIÓDICO de este domingo también abordará en profundidad el bagaje artístico-cultural de Rosalía: qué salas la hicieron crecer musicalmente, cuáles son los colaboradores principales de la gira 'Lux', qué sitios frecuenta para hacer sus videoclips, quiénes son sus estilistas y hasta qué restaurantes frecuenta habitualmente, cuando está en la capital catalana. Pero el fenómeno que rodea a la cantante trasciende el impacto meramente musical y ha llegado hasta las aulas estudiantiles, hasta el punto que, en algunos centros, se utiliza su éxito artístico para trabajar el empoderamiento, las relaciones personales y la disciplina. Y tampoco se olvidará, desde el punto de vista deportivo, su estrecha vinculación con el F.C. Barcelona.

EL PERIÓDICO de Rosalía, Tema del Domingo Ante los inminentes conciertos de la artista de Sant Esteve Sesrovires en el Palau Sant Jordi de Barcelona, una cantante con grandes raíces locales y un enorme impacto internacional, la edición impresa de EL PERIÓDICO de este domingo reflejará distintos aspectos que rodean a Rosalía. Así, se abordará su influencia en el panorama musical de varios países europeos y de qué manera ha logrado entrar en el 'star system' estadounidense o cómo se ha convertido en una artista transversal, políticamente hablando, hasta el punto que diferentes políticos catalanes han confirmado su presencia en alguna de las cuatro actuaciones previstas de la cantante. Sin olvidar alguna referencia a cuánto dinero dedican los jóvenes, para poder asistir a conciertos de estrellas internacionales.

Rosalía inspira a Andrea Fuentes Andrea Fuentes (Valls, 42 años) ha cogido las riendas del equipo de natación artística español con un objetivo claro: romper con todo y crear algo histórico. La selección española de natación artística presenta una novedad para esta temporada: han preparado coreografías nuevas con la música de Rosalía que presentarán en Pontevedra, que por primera vez acogerá una Copa del Mundo. Lee aquí la entrevista a la entrenadora del equipo.

Cómo llegar al Palau Sant Jordi En transporte público, se recomienda ir desde Plaza de España, que conecta con las líneas L1 y L3 de metro, así como los ferrocarriles. Desde este punto, se puede subir andando con las escaleras mecánicas o utilizar el servicio de autobús. En esta segunda opción, se recomienda coger la línea 150, ya que antes de los conciertos cuenta con un refuerzo y pasa cada 10 o 15 minutos. Además, habrá un servicio especial de buses entre el recinto y Plaza de España, tanto para subir como al bajar. Asimismo, también se pueden utilizar los buses 55 y 125 o las líneas 13 y 23 -aunque solo circulan en días laborables-. Por otro lado, también se puede llegar desde Paral·lel, que conecta con la L2 y L3 de metro, mediante el bus supletorio que sustituye el recorrido del Funicular de Montjuïc y andar durante unos diez minutos. Además, se puede llegar desde la Zona Franca, bien con un trayecto de 20 minutos a pie, o bien tomando la línea 13 de bus. Noticias relacionadas y más Rosalía antes de ser una Diosa: así han evolucionado sus conciertos en directo

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Horarios y accesos para el Palau Sant Jordi La apertura de puertas general será a las 18:30 h, es decir, dos horas antes del inicio del concierto, que empieza a las 20:30 h. Sin embargo, los accesos de los pases VIP son diferentes. En el caso del paquete ‘GOLD’, el acceso es a las 16 h -ya que incluye la 'early entrance'- por la puerta número cuatro, en el lateral. Los asistentes del ‘DIAMOND package’ podrán entrar a partir de las 18 h por el palco y, finalmente, aquellos que tengan las entradas ‘SILVER’ podrán acceder media hora después, a las 18:30 h, por la entrada cuatro.

Kika Nazareth, en el confesionario Kika Nazareth fue la invitada especial en el segundo concierto de Rosalía en su gira del álbum 'Lux'. La jugadora portuguesa del Barça apareció en mitad de la actuación para confesarse con la cantante catalana, a quien le habló de su vida amorosa de manera improvisada delante del público del Meo Arena de Lisboa. La azulgrana empezó a explicar su historia de amor: "Hace mucho conocí a una chica, de esas amistades intensas que no sabes que pasa. Se la presenté a mis amigas y les cayó genial. La invité a mi cumple hace 4 años y se llevó demasiado bien con una amiga, empezaron a hablar pero no me lo dijo y yo no lo notaba. Le pregunté y me dijo que no, pero me enteré que estaban juntas, ligando, quedando. Pero ella se liaba conmigo, seguíamos tonteando. Es una chica que le gusta tontear, a mí también, me gusta ligar", explicó la futbolista. Esta fue la confesión de Nazareth en el concierto.

Así cantaba flamenco Rosalía en 2017 en el estudio de EL PERIÓDICO En febrero del 2017, hace poco más de dos años y medio, Rosalía y Raül Refree, guitarrista y productor de 'Los Ángeles', el primer álbum de la cantante, pasaron por el estudio de EL PERIÓDICO y grabaron en directo algunas canciones del disco. Empezaba a hablarse entonces de ella como de una revelación flamenca, heterodoxa solo en el envoltorio musical brindado por Refree. Ha resultado ser mucho más: una supernova artística global que en la madrugada de este viernes se ha llevado tres premios mayores en los Grammy Latinos. Véalo en este enlace.

Encuesta sobre Rosalía: ¿qué famosos te gustaría que participaran en el confesionario del 'Lux Tour' en Barcelona? De Bad Gyal a Alexia Putellas y Estopa El 'Lux Tour' de Rosalía está a punto de aterrizar en Barcelona y una de las grandes incógnitas para sus cuatro conciertos en el Palau Sant Jordi (13, 15, 17 y 18 de abril) es quién participará en los confesionarios. Durante unos minutos, antes de la interpretación de 'La Perla', la cantante catalana recrea sobre el escenario el pequeño habitáculo que se encuentra en las iglesias y escucha los secretos de distintas personas que se han encontrado con 'perlas' en su vida amorosa. Sigue leyendo en este enlace.