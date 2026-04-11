ETS pone al Palau Sant Jordi a cantar en euskera en una vibrante celebración de la cultura vasca

ETS (En Tol Sarmiento) es un grupo alavés que canta en euskera y que celebró en 2025 su 20º aniversario con tres conciertos en Bilbao Exhibition Centre que reunieron a 45.000 personas. Fuera del ámbito vascohablante, se mueve entre minorías: hace dos años, en Barcelona, actuó en La Nau ante unos centenares de asistentes. Pero su cumpleaños le dio impulso para abordar dos grandes escenarios estatales, el Sant Jordi (este sábado) y el Movistar Arena (el próximo 25 de abril), animando a fans vascos y navarros a desplazarse (al modo de Joan Dausà) y concibiendo ambos conciertos como extrovertidas celebraciones culturales, con ecos tradicionales, despliegue de producción y un amplio desfile de invitados.

Así fue en el Sant Jordi (formato de dos tercios del aforo) ante un público vascófilo o directamente vasco, con acento familiar y pañuelo rojo al cuello, que siguió con pasión las 37 canciones del generoso repertorio. Hablamos de pop y de una discontinua pulsión festiva, con tres metales realzando canciones como ‘Konkista’ (que da título a su último álbum) y vestigios de su inicial etapa ‘skatalítica’. ETS tiene en Búhos a su enlace catalán y ahí estuvo Guillem Solé, compartiendo su ‘Volcans’, que los alaveses convirtieron en ‘Sumendiak’.

"Somnis molt semblants"

La afirmación cultural flotaba en el aire, y el cantante-guitarrista Iñigo Etxezarreta apuntó a la sintonía con Catalunya (“pobles amb lluites i somnis molt semblants”, dijo en su bastante fluido catalán), si bien ETS dispone de un buen número de ‘hits’ que se rigen por las reglas del ‘hit’, sin necesidad de mayores significados, y así fueron secundados y coreados. Con un no parar de cómplices sorpresa: el dúo Alaitz eta Maider, Ander Valverde (de Green Valley), Sorotan Bele, Alfred García, Leire Martínez y nada menos que Josu Zabala, que, arropado por un cuarteto de cuerda, se sumó en el himno ‘Aitormena’, de su legendario grupo Hertzainak.

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ETS se trabajó un eclecticismo de impacto, con danza tradicional, electrónica ‘clubber’ (con Josune Arakistain y Dj Bull) y charanga a pie de pista. Culminó su gesta haciendo sonar y resonar en Barcelona tonadas que, como las de ‘Zurekin batera’ y ‘Aukera berriak’, son populares en el mundo vascohablante y poco menos que clandestinas solo unos kilómetros más allá. Desde este sábado lo son un poco menos.