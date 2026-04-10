Muere a causa de la ELA Michael Patrick, actor de 'Juego de tronos'

El actor irlandés Michael Patrick, que formò parte del elenco de la serie 'Juego de tronos', ha muerto a los 35 años a causa de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) que sufría desde 2023. Así lo ha informado a través de las redes sociales su esposa, Naomi Sheehan, que ha detallado que el fallecimiento se produjo la noche del martes mientras recibía cuidados paliativos en un centro sanitario de Irlanda del Norte.

Sheehan ha querido ensalzar la labor del equipo médico que atendió a Patrick, que había ingresado en el centro apenas 10 días atrás. "Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos. No hay palabras para describir el profundo dolor que sentimos", ha relatado.

La pareja de Patrick ha despedido a su pareja incidiendo el impacto que tuvo en aquellas personas que lo conocieron de cerca: "Mick fue una inspiración para todos los que tuvieron el privilegio de estar en contacto con él, no solo en los últimos años durante su enfermedad, sino en cada día de su vida".

Sheehan se ha referido a Patrick como un "gigante pelirrojo" con una actitud vital que nunca perdió pese al duro revés de la enfermedad. "Vivió una vida tan plena como cualquier ser humano puede vivir: alegría, vitalidad, risa contagiosa", ha indicado.

Visibilizar la enfermedad

Patrick fue diagnosticado de ELA en febrero de 2023, momento en el que compartió públicamente su proceso en sus redes sociales con la intención de visibilizar la enfermedad y para recaudar fondos de los costosos gastos derivados del tratamiento.

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Además de aparecer en un episodio de la sexta temporada de 'Juego de Tronos', el actor participó también en producciones como 'Blue lights', 'Krypton' y 'This town'. En teatro, escribió e interpretó el monólogo 'My left nut', inspirado en su adolescencia.