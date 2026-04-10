El ‘Lux Tour’ de Rosalía llega a Barcelona: horarios, accesos y transportes para los conciertos en el Palau Sant Jordi

Un mes después del inicio del ‘Lux Tour’, Rosalía aterriza en Barcelona para ofrecer cuatro conciertos en el Palau Sant Jordi los días 13, 15, 17 y 18. A continuación, toda la información que necesitas saber para acceder al recinto barcelonés.

Horarios y accesos

La apertura de puertas general será a las 18:30 h, es decir, dos horas antes del inicio del concierto, que empieza a las 20:30 h. Sin embargo, los accesos de los pases VIP son diferentes. En el caso del paquete ‘GOLD’, el acceso es a las 16 h -ya que incluye la 'early entrance'- por la puerta número cuatro, en el lateral. Los asistentes del ‘DIAMOND package’ podrán entrar a partir de las 18 h por el palco y, finalmente, aquellos que tengan las entradas ‘SILVER’ podrán acceder media hora después, a las 18:30 h, por la entrada cuatro.

Plano de los accesos del concierto de Rosalía en el Palau Sant Jordi / PALAU SANT JORDI

Transporte

En transporte público, se recomienda ir desde Plaza de España, que conecta con las líneas L1 y L3 de metro, así como los ferrocarriles. Desde este punto, se puede subir andando con las escaleras mecánicas o utilizar el servicio de autobús. En esta segunda opción, se recomienda coger la línea 150, ya que antes de los conciertos cuenta con un refuerzo y pasa cada 10 o 15 minutos. Además, habrá un servicio especial de buses entre el recinto y Plaza de España, tanto para subir como al bajar. Asimismo, también se pueden utilizar los buses 55 y 125 o las líneas 13 y 23 -aunque solo circulan en días laborables-.

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Por otro lado, también se puede llegar desde Paral·lel, que conecta con la L2 y L3 de metro, mediante el bus supletorio que sustituye el recorrido del Funicular de Montjuïc y andar durante unos diez minutos. Además, se puede llegar desde la Zona Franca, bien con un trayecto de 20 minutos a pie, o bien tomando la línea 13 de bus.