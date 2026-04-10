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El ‘Lux Tour’ de Rosalía llega a Barcelona: horarios, accesos y transportes para los conciertos en el Palau Sant Jordi

La artista actuará en la capital catalana los días 13, 15, 17 y 18 de abril

La artista Rosalía, durante el primer concierto de Madrid.

La artista Rosalía, durante el primer concierto de Madrid. / EUROPA PRESS

Dúnia Drudis Picazos

Barcelona
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Un mes después del inicio del ‘Lux Tour’, Rosalía aterriza en Barcelona para ofrecer cuatro conciertos en el Palau Sant Jordi los días 13, 15, 17 y 18. A continuación, toda la información que necesitas saber para acceder al recinto barcelonés.

Horarios y accesos

La apertura de puertas general será a las 18:30 h, es decir, dos horas antes del inicio del concierto, que empieza a las 20:30 h. Sin embargo, los accesos de los pases VIP son diferentes. En el caso del paquete ‘GOLD’, el acceso es a las 16 h -ya que incluye la 'early entrance'- por la puerta número cuatro, en el lateral. Los asistentes del ‘DIAMOND package’ podrán entrar a partir de las 18 h por el palco y, finalmente, aquellos que tengan las entradas ‘SILVER’ podrán acceder media hora después, a las 18:30 h, por la entrada cuatro.

Plano de los accesos del concierto de Rosalía en el Palau Sant Jordi

Plano de los accesos del concierto de Rosalía en el Palau Sant Jordi / PALAU SANT JORDI

Transporte

En transporte público, se recomienda ir desde Plaza de España, que conecta con las líneas L1 y L3 de metro, así como los ferrocarriles. Desde este punto, se puede subir andando con las escaleras mecánicas o utilizar el servicio de autobús. En esta segunda opción, se recomienda coger la línea 150, ya que antes de los conciertos cuenta con un refuerzo y pasa cada 10 o 15 minutos. Además, habrá un servicio especial de buses entre el recinto y Plaza de España, tanto para subir como al bajar. Asimismo, también se pueden utilizar los buses 55 y 125 o las líneas 13 y 23 -aunque solo circulan en días laborables-.

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Por otro lado, también se puede llegar desde Paral·lel, que conecta con la L2 y L3 de metro, mediante el bus supletorio que sustituye el recorrido del Funicular de Montjuïc y andar durante unos diez minutos. Además, se puede llegar desde la Zona Franca, bien con un trayecto de 20 minutos a pie, o bien tomando la línea 13 de bus.

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