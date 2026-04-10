Gira de Rosalía, en directo: última hora de los conciertos 'Lux' en Lisboa y próxima llegada al Palau Sant Jordi de Barcelona

La gira internacional de la cantante Rosalía con su nuevo álbum 'Lux' empezó el pasado16 de marzo en Lyon, en el este de Francia, en uno de los eventos musicales más esperados de los últimos meses.

La artista catalana, de 33 años, causó furor con su último trabajo, 'Lux', un disco con toques espirituales y un fuerte componente sinfónico, cantado en más de una decena de idiomas, y con invitados de lujo como la cantante islandesa Björk. Rosalía ya ha llevado el 'tour' a ciudades como París, Milán o Madrid, donde deslumbró durante cuatro noches.

A continuación te iremos contando las novedades, reportajes y otras historias de interés en torno a la gira de la diva catalana.

Jordi Bianciotto Joan Dausà: "Cuando vi a Rosalía haciendo el confesionario, me dije: ‘¡bravo!’" El músico de Sant Feliu de Llobregat publica este viernes ‘Immortals’, su primer álbum en casi cinco años, que presentará en una gira por ahora circunscrita a once conciertos, con su arranque en el Strenes de Girona (25 de abril) y parada en el Poble Espanyol (2 de julio). Siga leyendo en este enlace.

La semana próxima, en Barcelona Recoramos las fechas en este enlace.

Segundo concierto en Lisboa Esta noche tendrá lugar el segundo concierto de Rosalía en Lisboa, antes de poner rumbo a Barcelona, donde ofrecerá cuatro 'shows' en el Palau Sant Jordi de Barcelona

La directora de orquesta del 'Lux Tour' La cubana Yudania Gómez Heredia, nacida en Santa Clara, ha pasado de publicar un clip analizando 'Berghain' en su Instagram a recibir la llamada de Rosalía y acabar siendo su mano derecha al frente de la Orquesta Heritage que acompaña a la artista catalana en el World Lux Tour. El álbum más clásico de Rosalía necesitaba un buen conjunto y de alguien como ella capaz de pasar de la clásica y al pop con soltura. Gómez Heredia, con una sólida formación clásica pero mentalidad abierta, se siente tan a gusto dirigiendo un 'Réquiem' como los temas de 'Motomami' que ha adaptado ligeramente para orquesta. Así es Yudania Gómez Heredia, la directora de orquesta en del 'Lux Tour'.

Leticia Blanco Así es el fanzine del 'Lux Tour' Uno de los productos de merchandising del ‘Lux Tour’ más especiales para la propia Rosalía es el fanzine en el que la catalana ha volcado gran parte de las referencias que han inspirado su disco más espiritual hasta la fecha. La publicación, que cuesta 25 euros y puede conseguirse en los conciertos (excepto para aquellos que han pagado la entrada VIP, donde ya viene incluido) es un cuidado artefacto de 64 páginas dividido en cuatro movimientos, igual que el disco, que reúne las letras de todas las canciones (en el idioma original y en inglés), fotografías de la artista y acotaciones en las que hay sobre todo pequeñas biografías de las santas que han inspirado ‘Lux’, pero también sorpresas como citas a Borges, The Beatles o Joni Mitchell: un mix de alta cultura y referencias pop muy personal. Así es el fanzine del 'Lux Tour'.

Rosalía y el veto a los fotoperiodistas El veto a los fotoperiodistas en los conciertos del ‘Lux tour’ ha abierto una fisura. Se le afea que impida el paso a los fotógrafos y que imponga las imágenes tomadas por una agencia y que su equipo selecciona y suministra a los medios. Así fue hace dos semanas en Lyon, inicio de la gira, donde los diarios hicimos lo que pudimos para ilustrar las reseñas: tirar de fotos hechas con el móvil desde el público, o bien recicladas (de los Brit Awards) y, finalmente, las que fueron aprobadas ya de madrugada (en un horario impracticable para la edición en papel). Protocolo, por llamarlo de algún modo, repetido en Madrid y que no augura nada bueno de cara a los conciertos en el Sant Jordi, del 13 al 18 de abril. Lee aquí la columna de Jordi Bianciotto. Noticias relacionadas y más Rosalía antes de ser una Diosa: así han evolucionado sus conciertos en directo

La resaca de la Champions

La resaca de la Champions

Momento divertido en el concierto Durante su primer concierto en Lisboa, un fan le regaló a Rosalía un póster con imágenes de ella en el reality show 'Tu Si Que Vales', en el que apareció cuando tenía solo 15 años. "Yo sí te habría elegido", escribió.

Compañeras en 'Euphoria' La actriz española Priscilla Delgado, que también aparece en la tercera temporada de la serie 'Euphoria' ha desvelado cómo se sintió al descubrir que compartiría reparto con la cantante: “No sabía que Rosalía iba a estar en Euphoria y de repente leí la hoja de rodaje, el horario del día siguiente, y ponía: Rosalía Vila Tobella. No podía ser otra que Rosalía. Me puse a llorar, a llorar. Y pensé: ‘Esto tiene que ser un regalo del Señor, tener la oportunidad de conocer a Rosalía en estas circunstancias’. ¡Qué regalo poder hablar un poco de español con ella!”.

Las emotivas palabras de la madre de Rosalía "Cuatro conciertos en una semana en Madrid, después de un Zúrich y un casi Milán. "Cuánto te queremos y cuánto necesitamos lo que nos ofreces generosamente con tanto amor y manteniéndote fiel a tu libertad y a ti misma", escribió en Instagram la madre de Rosalía, Pilar Tobella, tras los conciertos en Madrid.