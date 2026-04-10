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A los 91 años

Muere el filósofo Pere Lluís Font, 57 Premi d'Honor de les Lletres Catalanes

Pere Lluís Font le da a la filosofía su primer Premi d'Honor de les Lletres Catalanes (publicada el 19-03-2025)

Pere Lluís Font.

Pere Lluís Font. / ZOWY VOETEN

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El filósofo, teólogo y traductor Pere Lluís Font, ganador del 57 Premi d'Honor de les Lletres Catalanes el año pasado, ha muerto este jueves a los 91 años, según ha informado Òmnium Cultural en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

"Uno de los grandes sabios humanistas de nuestro país y una de las personas a las que le debemos que la filosofía europea hable en catalán. Su aportación a las letras catalanas es incalculable. Que la tierra te sea leve", recuerdan desde Òmnium.

Font estudió en Toulouse, donde se licenció en Filosofía y en Teología, como profesor enseñó Historia de la Filosofía primero en la Universitat de Barcelona y luego en la Autònoma de Barcelona, hasta su jubilación en 2004.

Creu de Sant Jordi

Fue uno de los fundadores de la reconstituida Societat Catalana de Filosofia y es miembro del Col·legi de Filosofia de Barcelona, en 2003 recibió la Creu de Sant Jordi, es doctor Honoris causa por la Universitat de Lleida y en 2022 recibió el Premio Nacional de Traducción y el Premi PEN Català por la traducción de 'Pensaments i opuscles' de Blaise Pascal.

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Durante su trayectoria, ha impulsado diversos proyectos editoriales en lengua catalana, entre los que destaca la colección 'Textos Filosòfics', que ha codirigido con Josep M.Calsamiglia y Josep Ramoneda.

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