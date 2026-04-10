Los Delinqüentes, el triunfo del poder ‘garrapatero’ en la apertura de su gira de reunión en el Palau Sant Jordi

Uno de los regresos más sorprendentes de 2026 es el de Los Delinqüentes, sobre todo por la dimensión de la gira, 14 conciertos en locales de aforo superior a las 5.000 personas. En otros tiempos recalaban en salas como Apolo o Razzmatazz, y este viernes se las tuvieron con todo un Sant Jordi, lleno en un formato solo un poco recortado (sin la anilla superior). Las giras de reunión y las de aniversario están a la orden del día, y esta es las dos cosas, un regreso de la marca (estacionada desde 2012) y una recreación del primer álbum, ‘El sentimiento garrapatero que nos traen las flores’, que cumple 25º años.

Los Delinqüentes han visto cómo su repertorio crecía en su ausencia, y en el Sant Jordi se juntó un público de cuadrillas de amigos que se volcó en cánticos desde el arranque con ‘Esos bichos que nacen de los claveles’. Era el primer concierto de la gira y quedó al descubierto un guión en dos bloques: en el primero recorrieron los 15 temas del álbum de debut, y en el segundo apuntaron a los tres discos siguientes. El eco de Kiko Veneno estaba ahí, pero también el sano desparpajo psicotrópico, con flujo rumbero, el roce del blues y su filosofía ‘garrapatera’, ese neo-‘hippismo’ surrealista de Jerez.

Al frente, Marcos del Ojo, ‘El Canijo’, asumiendo la voz solista, y a su lado, Diego Pozo, ‘El Ratón’, arropados ambos por una viscosa banda de siete músicos, reanimando ‘A la luz del Lorenzo’ y ‘El aire de la calle’. Imágenes pretéritas en las pantallas, con Miguel Ángel Benítez Gómez, el tercer ‘delinqüente’, fallecido a los 21 años, en 2004, y compositor destacado. Se sumó Albertucho en un tramo encabezado por el meneo ‘funky’ de ‘Tabanquero’, y el grupo fluyó cuando adoptó aires flamencos a lo Pata Negra en ‘Tartarichi’ y en los injertos de Jimi Hendrix, con pedal wah-wah, camino de ‘Garrapata mulata’.

No hubo canciones de G5, pero sí una de Extremoduro, ‘Salir’, que asomó en el posterior tramo acústico con fuerza. De nuevo con el grupo al completo, siguieron la fiesta y el desparrame con ‘Los Delinqüentes y la banda del ratón’ y su burlesco toque de ‘kazoo’. Destacables las canciones de ‘El verde rebelde vuelve’ (2005), su primer disco sin ‘El Migue’, como ‘No llevamos na’, ‘Después’ y ‘La primavera trompetera’.

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Dijeron que llevan 14 años sin tocar juntos, pero no lo pareció: Los Delinqüentes lucen ahora un plus de solera, han vuelto a lo grande y disfrutan visiblemente en escena. Camino de las dos horas y 45 minutos, reforzaron vínculos con Muchachito en el reggae ‘Pirata del estrecho’ e invitaron a pensar que este regreso tal vez no sea un visto y no visto.