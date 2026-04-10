Collboni, en la presentación del plan de apoyo a las librerías de Barcelona: "Comprad en las librerías, no en Amazon"

A las puertas de Sant Jordi, día grande de la compra de libros y santo patrón oficioso de las librerías, el Ayuntamiento de Barcelona apuesta por subrayar el valor de las librerías "como agentes clave en el carácter y la singularidad de la ciudad" y catalizadores culturales y sociales con un plan de apoyo dotado con 850.000 euros.

"Barcelona es ciudad de libros y librerías", ha reivindicado el alcalde Jaume Collboni durante la presentación de un ambicioso programa de ayudas, el primero de estas características que impulsa la capital catalana, que coincide con el décimo aniversario de la designación de Barcelona como Ciudad Literaria de la Unesco. "Si queremos un país lector, las librerías han de formar parte de las políticas públicas", ha añadido el presidente del Gremi de Llibreters de Catalunya, Èric del Arco.

En la actualidad, Barcelona cuenta con 134 librerías agremiadas, de las que un 33% factura menos de 90.000 euros al año y solo un 6% más de un millón. El total de librerías registradas asciende a 387, según fuentes municipales. "Desde el Ayuntamiento somos muy conscientes del gran valor que tienen las pequeñas librerías de la ciudad. En tiempos de polarización, combate contra las mentiras y la banalización de la cultura, estos pequeños espacios son grandes centros de resistencia", ha defendido Collboni.

Entre las acciones que prevé el nuevo plan destacan partidas específicas para la compra de libros escolares a través del Consorci de Educación (150.000 euros), campañas de comunicación sectorial (200.000 euros), la digitalización e innovación tecnológica de los establecimientos (80.000 euros), becas para la Escola de Llibreries de la UB (2.400 euros), y formación para que los libreros se manejen con las convocatorias de subvenciones (30.000 euros).

También se destinarán 8.000 euros a facilitar viajes a jornadas internacionales, 30.000 a sufragar el primer encuentro local de personas dinamizadoras y generadoras de clubs de lectura y 300.000 euros, la partida más voluminosa, a la incorporación del libro en las iniciativas Bonus Cultura y Bonus Consum que el consistorio prevé poner en marcha este mismo año. "Queremos ayudar y poder seguir disfrutando de las librerías como lectores. Estamos defendiendo un modelo de ciudad. Comprad en las librerías, no compréis en Amazon", ha insistido Collboni. "Hay un principio que para el gremio es irrenunciable: los libros se compran en las librerías. No es solo un modelo económico, es un ecosistema cultural", ha añadido Del Arco.

Locales municipales

Para el gremio de libreros, de hecho, esta medida municipal marca "un antes y un después en la relación de la ciudad con sus librerías", ya que incide en preocupaciones capitales del sector como la profesionalización y la presencia digital. "Somos un sector estratégico para la vida cultural de la ciudad", ha recordado el también responsable de la librería Documenta. Quizá sorprenda no encontrar entre las líneas de actuación una ayuda específica para que los establecimientos respiren un poco más tranquilos en esta Barcelona de alquileres por las nubes, zonas tensionadas y gentrificación galopante pero, según fuentes municipales, las inquietudes que han trasladado los libreros van por otro lado.

En cualquier caso, sí que se promoverá la instalación de nuevas librerías en locales de titularidad municipal situados cerca de bibliotecas y equipamientos culturales. Sin dotación específica, todo dependerá, ha dicho el alcalde, de la disponibilidad de locales y de la buena voluntad de los emprendedores que quieran establecerse, a poder ser, en barrios con déficit de librerías. Por ponerlo en contexto, mientras que el distrito de L’Eixample suma más de 50 librerías agremiadas, Nou Barris y Les Corts únicamente tienen cuatro.

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"Es un plan de ayudas que reconoce todo aquello que es estrictamente comercial: las personas que trabajan, los lectores que vienen y los ecosistemas que se generan", ha resumido Collboni. Un plan que, ha añadido, celebra y reivindica el papel de las librerías como "kilómetro cero de la literatura y la cultura".