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Así cantaba flamenco Rosalía en 2017 en el estudio de EL PERIÓDICO
DIRECTO | Todo sobre la gira mundial de Rosalía con su 'Lux Tour'
En febrero del 2017, hace poco más de dos años y medio, Rosalía y Raül Refree, guitarrista y productor de 'Los Ángeles', el primer álbum de la cantante, pasaron por el estudio de EL PERIÓDICO y grabaron en directo algunas canciones del disco. Empezaba a hablarse entonces de ella como de una revelación flamenca, heterodoxa solo en el envoltorio musical brindado por Refree. Ha resultado ser mucho más: una supernova artística global que en la madrugada de este viernes se ha llevado tres premios mayores en los Grammy Latinos.
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