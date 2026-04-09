Rosalía practica el chino en el confesionario de su concierto en Lisboa: "¿Cómo se dice 'eres una perra'?"

El 'Lux tour' está dando de qué hablar y, en algunas ocasiones, el confesionario, una de las partes del 'show' más comentadas, aún más. Rosalía sigue sorprendiendo con las colaboraciones de esta escena del espectáculo. Tras las participaciones de Aitana, Metrika y Shanis en Madrid, la catalana llegó ayer a Lisboa, dónde hizo subir al escenario al creador de contenidos chino Marcelo Wang.

Wang le contó a Rosalía sobre su estancia en Barcelona, lo que acabó siendo una explicación sobre cómo le habían robado el móvil en la capital catalana. A lo que la artista contestó: "¿Cómo se dice 'eres una perra' en chino?", para referirse al ladrón. Así, la cantante terminó diciendo algunas palabras en este idioma entre las risas y exaltación del público portugués.

Sin embargo, la pregunta de Rosalía no sorprende, ya que la cantante ha aparecido en varias ocasiones junto a Wang en redes. El creador de contenido le ha enseñado cómo se dicen varias palabras en chino.

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Un concierto para la 'Memória'

La aparición de Wang se sumó a la colaboración de la fadista Carminho, con quien la artista cantó 'Memória', un tema en el que las dos cantan en portugués. Es la primera vez que ambas interpretan el tema en directo, de manera que Rosalía le dedicó unas palabras antes del inicio del fado: "Carminho es memoria y ¿quiénes somos si no tenemos memoria? La aprecio y admiro muchísimo, y significó mucho para mí que ella forme parte de 'Lux'".