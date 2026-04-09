Lanzamiento internacional
Nathy Peluso actúa gratis en Barcelona para presentar el nuevo Cupra Raval
La cantante ofrecerá un concierto este jueves en plaza Catalunya
Cupra lanza el Raval, su modelo eléctrico más barato
La cantante argentinda Nathy Peluso ofrecerá este jueves una actuación gratuita en la plaza Catalunya de Barcelona para presentar en sociedad el nuevo Cupra Raval. La marca ha detallado en un comunicado que la presentación del vehículo, el primer coche eléctrico que fabricará en la planta de Martorell (Barcelona), se celebrará simultáneamente en 12 ciudades europeas.
En Barcelona, Peluso se sumará a la fiesta a las 19 horas con un concierto en el que estrenará una canción inédita. Otros artistas convocados para el lanzamiento son Guitarricadelafuente (Madrid), Kim Petras (Berlín), Chase & Status y Lancey Faux (Manchester) y Mahmood (Milán). Además, Cupra ha organizado eventos de presentación del Cupra Raval en sus Cupra City Garages de Múnich, Viena, Lisboa y Rotterdam, mientras que Copenhague y Helsinki celebrarán encuentros en localizaciones exclusivas. En plaza Catalunya la fiesta comenzará a las 18.30 h con un set de Libertango y continuará con el directo de Nathy Peluso, que durará hasta las 19.40 h.
La compañía ha diseñado la experiencia 'Follow the CUPRA', por la cual ofrecerá actuaciones exclusivas de diversos artistas abiertas a sus seguidores en las que interpretarán un tema inédito y otros éxitos suyos en localizaciones icónicas de diversas ciudades europeas.
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