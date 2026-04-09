Nao Albet y Marcel Borràs debutan en la ópera con 'Els Estunmen'

Nao Albet y Marcel Borràs debutan en el Lliure como directores de escena y libretistas de una ópera contemporánea, 'Els Estunmen', una pieza que se estrenará en catalán que reflexiona sobre la figura del héroe, la violencia y el amor con música de Fernando Velázquez, compositor vasco reconocido por ser creador de bandas sonoras como 'El orfanato', 'Lo imposible', 'Los renglones torcidos de Dios' y series como 'Querer' y 'Patria'. Héroes de película y sus dobles o especialistas que les doblan en las escenas peligrosas en los filmes y una madre convertida en heroína tras perder a su hijo de manera trágica articulan esta ópera nada convencional con mucha acción, pasión, lirismo y sorpendentes efectos especiales. La presencia de varios 'stunt', especialista de cine en inglés, ofrece nuevas posibilidades a los directores que aparecen en la obra como poetas de la Antigüedad que ayudan a la protagonista.

El Liceu, el Lliure, el Teatro Real y Teatros del Canal coproducen esta nueva obra que se estrena el próximo día 15 en el Lliure de Montjuïc. Solo estará tres semanas en cartel y los precios, 32 euros la entrada más cara, no tienen nada que ver con los del Liceu. Tampoco es una producción al uso sino "una locura", según han explicado sus creadores en rueda de prensa este jueves.

Un momento de 'Els Estunmen' en el Teatre Lliure de Montjuïc. / Marta Mas Girones

"La protagonista busca la luz pero en su viaje hará cosas violentas porque cuesta huir del nuestro mundo", señalan los creadores que, por ahora, no han decidido por cuál de los dos finales posibles se decidirán. La pieza dura una hora y 50 minutos.

"La protagonista busca la luz pero en su viaje hará cosas violentas porque cuesta huir del nuestro mundo" — Nao Albet

El propio composito dirigirá a la orquesta de cámara creada por el Gran Teatre del Liceu con 19 músicos: dos violines, dos violas, dos violonchelos más contrabajo, flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa, trompeta, trombón, timbales, percusión, arpa, teclado y electrónica. Núria Lloansi, artista multidisciplinar, asume el rol principal de Evangelina, una madre decidida a vengar la muerte de su hijo. Ella asume la parte física del rol que se reparten las mezzosopranos Sandra Ferrández/Marifé Nogales. Ellas dan voz al personaje, pero la interpretación más física del personaje la asume Lloansi. "La música es bonita, pero el rol tiene partes muy complicadas", asegura Ferrández. "También lo ha sido trabajar en la sombra, cuando vienes de cantar 'Carmen'. Los cantantes hemos tenido que hacer un trabajo psicológico importante en este sentido para hacer esta ópera que nos ha sacado de nuestra zona de confort". Y añade: "Es una experiencia totalmente distinta de todo lo que he hecho hasta ahora en teatro y música contemporánea. Y es muy guay estar en escena compartiendo energía con Núria como Evangelina".

Un momento de 'Els estunmen', ópera contemporánea que se estrena en el Teatre Lliure. / Marta Mas Girones

Lo mismo ocurre con el resto de personajes con los que se cruzan en su aventura cuyos intérpretes son cuatro 'stunts' que hacen diversos personajes. Los especialistas Óscar Dorta, Marc Padró, Oscar Pérez y Carlos Robles, que suelen quedar en el anonimato, cobran todo el protagonismo escénico en esta ópera mientras el protagonismo lírico recae en el contratenor Gabriel Díaz, el tenor Vicenç Esteve Madrid, el tenor José Ansaldi y el bajo Josep Ferrer. Ocho extras, también 'stunt', completan el elenco de esta sorprendente propuesta.

La muerte de un hijo

La trama arranca tras la trágica muerte del hijo de la protagonista, rol que se reparten Cadmi Albet Tamarit y Mael Borràs-Clotet (hijos de Nao y Marcel). Un espacio escénico donde caben diferentes mundos, épocas y lugares diseñado por Max Glaenzel, la caracterización de Toni Santos y el vestuario de Sílvia Delagneau son claves para trasladar al espectador a otros mundos, sin olvidar los efectos especiales de In Extremis.

'Els Estunmen' es la segunda parte de una trilogía que conecta temas universales de la antigüedad con nuestra sociedad actual que empezó en 'Els Esqueiters', la primera parte que tenía como protagonistas a un grupo de 'skaters' y un par de filósofos renacentistas que hablaban sobre la libertad. Se estrenó en el Festival Grec 2015. Desde entonces el tándem Albet-Borràs tenía ganas de serguir hibridando disciplinas diversas y, sobre todo, llevar a escena cosas poco o nada habituales. Esta original y ambiciosa propuesta incluye efectos especiales nunca vistos en teatro, afirman sus creadores. También hay muchas escenas de acción.

"Intentamos captar a aquellos que saben si le puede gustar la ópera" — Víctor García de Gomar

Con esta nueva ópera contemporánea los coproductores aspiran a llegar a otro tipo de público. "Intentamos captar a aquellos que saben si le puede gustar la ópera", ha señalado Víctor Garcia de Gomar, director artístico del Liceu. "Esto es una liada", dice Julio Manrique, director del Teatre Lliure, feliz de apostar por proyectos valientes que responden al espíritu el Teatre lliure. "La música, la ópera y la danza, todas las artes escénicas han tenido cabida en el Lliure desde sus comienzos y es algo que quiero mantener vivo", ha recordado. El próximo estreno de una nueva producción de 'L'òpera de tres rals' dirigida por Marta Pazos que inaugurará el Festival Grec y el reciente estreno de la ópera 'Mil tres, say cheese' en el Lliure de Gràcia demuestran la buena sintonía del Lliure. "El Lliure es un teatro abierto varias disciplinas escénicas, la música entre ellas". Y no descarta hacer más creaciones operísticas con el Liceu.

Proceso enriquecedor

Realidad y ficción se superponen en esta creación donde se cuestiona el rol del héroe, un cliché que ha marcado a la humanidad a través de la literatura, el teatro, el cine y los videojuegos. La obra muestra su evolución desde ese ser de nobles valores hasta nuestros dias. Pasa desde la idea del Orfeo de Monteverdi, que baja al inframundo para salvar a su amada, a los personajes más humanos de las óperas de Mozart y el verismo para acabar con la figura del antihéroe de la ópera del siglo XX y XXI. El compositor de 'Els Estunmen' destaca que el proceso creativo ha sido "extremendamente enriquecedor", donde la música parte de las ideas de Albet y Borràs pero se han tenido en cuenta las aportaciones de todo el elenco. "Me he sentido muy libre con un equipo 'on fire' para jugar en un espacio mágico". La partitura no trata de inventar nada pero sí ha intentado crear algunos 'hits' para que la gente salga cantando.

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En cuanto a estilos, Velazquez, que es un 'crack' a la hora de crear paisajes sonoros, ha bebido de fuentes diferentes, tanto de estilos de la clásica como modernos porque Albet y Borràs tienen un rap, aunque el compositor lo llama de otra forma. "La orquesta transita diversos estilos y emociones. Toca el corazón", señala.