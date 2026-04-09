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70 edición

Karla Sofía Gascón, premio a la Trayectoria Internacional en los premios Sant Jordi de RNE

Los galardones han reconocido también a 'Los domingos', 'Sorda' y 'Flow', entre otros

La actriz Karla Sofia Gascón, en una imagen de archivo.

La actriz Karla Sofia Gascón, en una imagen de archivo. / QUIQUE GARCÍA / EFE

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Barcelona
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La actriz Karla Sofía Gascón ha sido distinguida con el premio a la Trayectoria Internacional en la 70 edición de los premios Sant Jordi de Cinematografía otorgados por Radio Nacional de España (RNE), reconociendo el impacto y la proyección global de la intérprete tras el éxito de 'Emilia Pérez', según ha informado RTVE este martes.

Este último filme donde participó Gascón, que recibió hasta trece nominaciones a los premios Oscar, entre ellas a mejor actriz por la interpretación de la madrileña, fue el punto de inflexión de su carrera, situándola en el foco del industria cinematográfica internacional y generando mucha repercusión por la complejidad, intensidad y riesgo del personaje que interpretaba.

En 'Emilia Pérez', Gascón encarna al personaje que da nombre a la película y a Juan Del Monte, un líder del narcotráfico que quiere someterse encubiertamente a una cirugía de afirmación de género.

Este papel, según el comunicado de RTVE, representa "su capacidad para afrontar retos interpretativos de gran exigencia y construir personajes con una fuerte identidad propia".

Karla Sofía Gascón ha desarrollado gran parte de su carrera en México, pero actualmente está trabajando en proyecciones europeas como 'Scuola di seduzione', el western 'Trinidad' o el thriller 'The Life Lift'; todas previstas para ser estrenadas este 2026.

Esta gran diversidad de géneros cinematográficos y su implicación en producciones de "diferentes contextos" consolidan la expansión de Gascón en su trayectoria, "marcada por la versatilidad y la ambición creativa".

Asimismo, los premios Sant Jordi han querido reconocer la carrera de Gascón no solo por los hitos alcanzados, sino también por haber transformado "el reconocimiento en oportunidad".

'Los domingos', 'Sorda' y Álvaro Cervantes entre el resto de premiados

Otros ganadores de esta edición son 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, que ha conseguido el premio a mejor película española; 'Sorda', de Eva Libertad, a mejor ópera prima; o 'La vida de Chuck' de Mike Flanagan, que es reconocida como la mejor producción extranjera.

Interpretativamente, RNE ha reconocido como mejores actor y actriz españoles a Álvaro Cervantes y a Nora Navas, respectivamente, y, internacionalmente, al dúo actoral de la película noruega 'Sentimental Value', Stellan Skarsgård y Renate Reinsve.

Por lo que respeta a la votación del público, categorías conocidas como las Roses de Sant Jordi, 'La cena' y 'Flow' se han llevado los premios a mejor película española e internacional, respectivamente.

Finalmente, el premio a la Industria ha sido para Blanca Aysa, fundadora y directora de Plan B, la primera agencia de representación de directores de fotografía en España.

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La gala de premios será el próximo 21 de abril en el Teatre Lliure de Barcelona, evento que también conmemorará los 70 años de historia de los premios RNE Sant Jordi de Cinematografía.

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