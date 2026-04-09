Isabel Allende: "Hoy no podría escribir una novela sobre Trump o lo que pasa en EEUU"

La escritora chilena Isabel Allende publica este jueves en España, Latinoamérica y Estados Unidos 'La palabra mágica. Una vida escrita' (Plaza & Janés), un libro en el que reflexiona sobre la escritura y la necesidad de distancia para abordar determinadas historias.

"Hoy no podría escribir una novela sobre Donald Trump o sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Creo que sería muy difícil", ha asegurado.

En una rueda de prensa telemática, Isabel Allende ha explicado que necesita el paso del tiempo para construir sus relatos y ha recordado que cuando escribió 'La casa de los espíritus', el golpe militar en Chile y el exilio habían ocurrido años antes.

La autora ha señalado que puede abordar casos concretos, como el de una niña separada de su madre en la frontera, pero que para una visión panorámica de la realidad "se necesita distancia" y no cree estar aún preparada.

Sobre la situación en Estados Unidos, país donde reside, ha advertido de que en las aulas se "está censurando la mitad de la historia de este país, todo lo que tenga que ver con raza o con la lucha de los trabajadores".

También ha afirmado que su novela 'La casa de los espíritus' "está censurada en algún estado", algo que considera "un honor", y ha explicado que evita ver la televisión hasta la noche para no escuchar "las brutalidades" de Trump.

En el libro, la autora relata cómo la escritura ha sido su brújula y refugio desde que comenzó, en el exilio, una carta a su abuelo moribundo el 8 de enero de 1981, germen de 'La casa de los espíritus', en una obra que enlaza memoria y oficio y revisa el llamado boom latinoamericano.

Disciplina y vocación

"No tengo más vida que la escritura", ha afirmado Isabel Allende, quien ha subrayado que escribir la apasiona y ocupa todo su tiempo. También ha bromeado con que su familia teme cuando termina un libro.

Ha defendido la importancia de la disciplina: "La inspiración y el talento, fantástico, pero sin la disciplina no llegas a hacer nada".

Asimismo, ha señalado que, aunque muchos autores hablan de tener 'una habitación propia', para ella ese espacio está "dentro de la cabeza", como un lugar de silencio donde nacen personajes e historias.

Más exigente con los años

La escritora ha asegurado que mantiene el mismo impulso creativo que en sus primeras novelas, pero que ahora es "más severa" en la corrección y ejerce una autocrítica más exigente.

Ha recordado que escribió 'La casa de los espíritus' sin conocer la industria editorial, que ha calificado de dura para las mujeres, y ha insistido en que necesita mantener la ilusión en cada libro.

También ha criticado lo que considera una "subestimación" de los lectores al juzgar negativamente a los autores que venden mucho y ha señalado que la crítica suele ser más dura con las mujeres.

En este sentido, ha afirmado que si 'Amor en los tiempos del cólera', de Gabriel García Márquez, la hubiera escrito una mujer, habría sido considerada una novela sentimental.

Allende ha defendido que escribe y lee sobre aquello que le interesa, y ha confesado que 'Moby Dick', de Herman Melville, le resulta "una lata", pese a ser un clásico.

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Por último, sobre la adaptación como serie de 'La casa de los espíritus', ha confiado en que acerque la historia a los jóvenes y ha destacado que, a diferencia de la película de 1995, esta versión será "absolutamente latinoamericana" y permitirá desarrollar mejor la trama en ocho episodios.