Festival Cruïlla
Ignatius Farray y Ana Morgade serán las estrellas del escenario de comedia del Cruïlla
El festival, que se celebrará del 8 al 11 de julio en el Parc del Fòrum, reunirá a 30 cómicos con monólogos de 'stand-up'
El Cruïlla destapa todo su cartel: de The Black Crowes a Jon Batiste
Los cómicos Ignatius Farray y Ana Morgade serán los cabezas de cartel del escenario de comedia del festival Cruïlla, que se celebrará entre el 8 y el 11 de julio en el Parc del Fòrum.
El cómico canario, conocido por 'Keep it Cutre' y 'Grito sordo', cerrará las tres noches de comedia. Por su parte, Ana Morgade encabezará la primera jornada, en la que será su debut en el festival.
Pese a que el Cruïlla da protagonismo a la música, desde hace más de cinco años reserva un escenario a los monólogos de 'stand-up'.
30 cómicos en cartel
Con actuaciones de entre 10 y 30 minutos, serán 30 los cómicos que participarán en esta edición, entre ellos Asaari Bibang, Charlie Pee, Oye Sherman o Xavi Daura.
Asimismo, en la noche del viernes se dará especial protagonismo a la comedia en catalán, con nombres como Marc Sarrats, Joel Díaz, Godai Garcia o Manel Vidal.
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