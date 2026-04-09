Ignatius Farray y Ana Morgade serán las estrellas del escenario de comedia del Cruïlla

Los cómicos Ignatius Farray y Ana Morgade serán los cabezas de cartel del escenario de comedia del festival Cruïlla, que se celebrará entre el 8 y el 11 de julio en el Parc del Fòrum.

El cómico canario, conocido por 'Keep it Cutre' y 'Grito sordo', cerrará las tres noches de comedia. Por su parte, Ana Morgade encabezará la primera jornada, en la que será su debut en el festival.

Pese a que el Cruïlla da protagonismo a la música, desde hace más de cinco años reserva un escenario a los monólogos de 'stand-up'.

30 cómicos en cartel

Con actuaciones de entre 10 y 30 minutos, serán 30 los cómicos que participarán en esta edición, entre ellos Asaari Bibang, Charlie Pee, Oye Sherman o Xavi Daura.

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Asimismo, en la noche del viernes se dará especial protagonismo a la comedia en catalán, con nombres como Marc Sarrats, Joel Díaz, Godai Garcia o Manel Vidal.