'Hacks' (temporada final, HBO Max): la cómica 'boomer' y la guionista 'millennial' vuelven a formar equipo

En tiempos en que se llevan y valoran, sobre todo, las series más oscuras, crueles e intensas, algunas comedias, muy pocas, han logrado hacerse un hueco importante en la conversación cultural. Dentro de poco, ese pequeño puñado será aún más escaso: este viernes, día 10, empezamos a despedirnos de 'Hacks' (HBO Max), la celebrada creación de Lucia Aniello, Paul W. Downs y Jen Statsky en tributo a las mujeres (sobre todo, humoristas) que a lo largo de las décadas han tenido que luchar el doble por lograr la mitad de oportunidades que sus equivalentes masculinos. Desde su estreno en 2021, la serie ha recibido piropos constantes de la crítica y amasado una docena de Emmys (incluyendo el de mejor serie de comedia en 2024) y media docena de Globos de Oro.

En esta notable comedia sobre (no solo) la comedia, una veterana humorista de Las Vegas, Deborah Vance (Jean Smart), trasunto de la verdadera Joan Rivers, debía aceptar que una joven guionista, Ava Daniels (revelación Hannah Einbinder), le refrescara un repertorio de chistes algo caduco y la salvara de la irrelevancia. La química entre ellas no surgió al instante, pero lo acabó haciendo… para no durar demasiado. A lo largo de los años, las hemos visto enredarse sin remedio en un bucle tóxico de adoración, traición, amor y odio, pero, en el fondo, sobre todo amor.

Cuando quiere, 'Hacks' se puede poner seria, también en temas de risa: en ella hemos visto debates sustanciosos sobre el estado y las flaquezas de la comedia actual. Además, la serie esconde bajo su apariencia liviana una reflexión tan acerada como empática sobre el choque de 'boomers' contra 'millennials'. La cuarta temporada acabó siendo bastante oscura, aunque sin llegar a ser otra tragedia vendida como 'sitcom'. El pasado 26 de marzo, Smart prometía en rueda de prensa virtual que las chicas volverán a ser "profundamente memas" en los episodios finales.

Regreso a Las Vegas

En la recta final de la anterior temporada, Deborah renunciaba al trabajo de sus sueños, la conducción de su propio 'late-night', básicamente por no traicionar a Ava. Después descubría que los tabloides la daban por muerta y hablaban de ella como la cómica trasnochada que se jubiló tras demoler su formato más querido. Aquello la sacude hasta el punto de planear un regreso a Las Vegas del brazo de Ava para emprender una campaña de autoreivindicación. Como explicó la cocreadora y directora Lucia Aniello en la misma rueda de prensa: "[Deborah] se pregunta cómo quiere ser presentada al mundo la próxima vez que suceda algo así. Se concentra mucho en esa idea del legado y en cómo debería vivirse una vida y en cómo quiere vivir su vida".

En ese camino regresa sobre su relación con Frank, el hombre que la dejó por su hermana pequeña y cuya casa quemó. "Reflexiona –dice Aniello– sobre esa época de su vida, su historia con su marido, lo que quería de esa relación, lo que nunca consiguió… y el modo de poder pasar página".

Viaje en grupo

Pero la relación verdaderamente importante es la que une a Deborah con Ava, que en estos episodios no deja de evolucionar. "Los personajes han ganado matices en cada temporada", explica Smart. "Se han afectado mucho la una a la otra; se han cambiado mutuamente". Einbinder está contenta por ver de nuevo a las chicas en el mismo bando. "Siguen discutiendo sin parar, algo que disfrutamos como actrices. Pero está bien que tengan el mismo fin", es decir, recalcar el estatus legendario de Deborah.

Esa amistad compleja ha sido el corazón de la serie, pero 'Hacks' no sería lo mismo sin el representante de talentos Jimmy (Paul W. Downs), su socia Kayla (Megan Stalter), la asistente de los anteriores Randi (Robby Hoffman), la alcaldesa Jo (Lauren Weedman) o el presidente de casino Marty (Christopher McDonald). “Queríamos que esta temporada se sintiera como una celebración de los nexos entre todos estos personajes, un poco como si Deborah estuviera en un viaje al estilo de 'El Mago de Oz' y toda esa gente la ayudara por el camino", dice la cocreadora Jen Statsky.

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Según ha explicado Lucia Aniello en ‘The New York Times’, desde el principio se plantearon cinco temporadas y ya en 2019, cuando presentaron la propuesta a HBO, sabían en qué escena desembocaría la serie. Es la que han filmado (al parecer, en el mismísimo Louvre, después de mucha lucha por los permisos) para un episodio final que aquí descubriremos el 29 de mayo.